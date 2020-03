Vicepresidenta minimiza encuesta Greenberg que da ganador Abinader

Margarita Cedeño habla a periodistas previo al acto.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La vicepresidenta y candidata a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) restó importancia a una encuesta publicada este martes que da como ganador a Luis Abinader.

Margarita Cedeño de Fernández atribuyó a la indignación que sentía la población por la suspensión de las elecciones municipales, los resultados de la firma encuestadora Greenberg-Diario Libre que dan un 52% a Luis Abinader, 24% a Gonzalo Castillo y 17% a Leonel Fernández.

Manifestó que dicha encuesta fue realizada antes de que ella entrara al escenario político como candidata vicepresidencial y del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero.

La funcionaria dijo que la medición fue tomada el viernes 21 de febrero, cinco días después de haber sido suspendidas las elecciones, “donde todos nos sentimos muy indignados, hasta avergonzados. En lo personal, hablo por eso, porque bueno, nunca habíamos vivido una situación como esa”, indicó.

“De forma tal, que tendremos que tomar otra fotografía luego de la escogencia ya del candidato Gonzalo Castillo de su vicepresidenta, que en este caso soy yo, así también como el discurso que presentara de rendición de memorias y de resultados de este año y el cuatrenio el presidente Danilo Medina. A partir de ahí y de otras acciones que hemos estado llevando en las calles con el frente, elPLD y sus aliados, por supuesto que los resultados van a ser otros muy diferentes”, sostuvo.

“Y esa es la situación, no se dejen engañar, no nos engañemos, sobre todo no se engañen los que han salido arriba porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, agregó.

Cedeño habló a periodistas previo a participar en la entrega de reconocimientos a jóvenes que se han destacados en aportes a la sociedad.

an/am