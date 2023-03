Verdades contundentes

El autor es profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

POR JOSE DIAZ NIN

1.-Los habitantes de San Juan de la Maguana están demandando de agua y no quieren la explotación del oro en esa provincia. Donde se produce el oro en la República Dominicana hay más pobreza, más contaminación y cada vez menos agua. Es en una provincia en la que su desarrollo ha quedado limitado a empresas poderosas nacionales e internacionales y hoy por hoy otras provincias, que no tienen oro, han alcanzado mayor crecimiento.

2.-Algunos empresarios se preocupan por aumentar sus riquezas sin importar el daño que le hagan a la población: Extracción de oro, arena, madera, tráfico de personas, trafico de drogas y últimamente buscan, luego de acabar con la flora y la fauna, privatizar el suministro de agua, que por cierto, con esa implacable explotación es, cada vez, más escasa.

3.-Los medios de comunicación están donde le pagan, donde encuentran algún beneficio. Muchas actividades y sucesos no se reportan en estos medios no solo porque no le pagan sino porque no ven el interés político para sus parcelas en las cuales han atesorado grandes privilegios: villas, apartamentos, vehículos, pago de publicidad y otros grandes beneficios.

4.-¿Porque tengo que aceptar, en mi casa, a personas desconocidas o a personas que quieren entrar de manera ilegal o aceptar que fuerzas extrañas me quieran imponer sustentar o mantener económicamente a estas personas? El problema migratorio es cada vez más grave, que se extiende más y más, y que problemas grandes requieren de soluciones grandes.

Lo grave de todo esto es que un grupo de empresarios y traficantes se hacen rico a expensa de ese tráfico, ilegal o no, de personas. Entiendo que la solución de esta grave situación está solo en manos del pueblo Dominicano y no de quienes y de la forma que otros países quieren.

5.-En vez de los Senadores y Diputados estar haciendo protestas por la devolución de un 30 % de los fondos de pensiones esos legisladores deben preocuparse por modificar o introducir una nueva legislación para que esos fondos de pensiones sean administrados para beneficios de sus dueños que son todos los trabajadores: No más pensiones irrisorias, dificultades en la aprobación de medicamentos en enfermedades catastrófica, cobertura más justa para los asegurados y menos beneficios para las administradoras de estos fondos.

6.-Tanto que se habla de que la juventud de hoy no lee, que han dejado a un lado los libros para acudir a las redes y el Ministerio de Educación no encuentra que hacer con miles de libros que se imprimieron y que pagamos los dominicanos. Lo grave del caso es que los que hicieron negocios y recibieron comisiones no tienen sanción y hoy disfrutan en los polos turísticos esas riquezas.

7.-La justicia dominicana es “Independiente” pero si un político o un enriquecido sin producir acude la justicia o es citado ante laos tribunales encuentra abogados y una legislación que lo absuelve: Prisión preventiva domiciliaria, multas de un salario mínimo, elevación de otros recursos, término del tiempo de la prisión preventiva. Claro quienes hacen la Ley y la aplican son los mismos que hacen la trampa y la forma de violarla.

