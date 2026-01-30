Venezuela rechaza amenazas EU a quienes comercien con Cuba
CARACAS.- El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes la orden ejecutiva emitida en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la cual se pretende imponer aranceles a los países que comercien crudo legalmente con Cuba, al considerar que es contraria al derecho internacional.
«Cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global», reza un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en sus redes sociales.
A ese respecto, el texto subraya que «el libre comercio es un principio medular de las relaciones económicas internacionales entre Estados soberanos, y no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción que impida el libre intercambio de bienes y servicios».
Por otro lado, Caracas expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exhortó a la comunidad internacional «para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza» y repudió que se califique al país antillano como «una amenaza» para la seguridad de EE.UU.
«Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. constituye un despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia como nación», cierra el documento.
Lo increíble del caso es que aparenta aquí unos cuantos papagayos sin seso de extrema derecha criticando al Gobierno cubano de la debacle en Cuba.
Pero también es increíble que estos sujetos apoyen la amaneza del Sr. Trump al que comercialice con Cuba cuando se conoce que uno de los dogmas del capitalismo es el libre comercio.
