Venezuela rechaza amenazas EU a quienes comercien con Cuba

Yván Gil

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes la orden ejecutiva emitida en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la cual se pretende imponer aranceles a los países que comercien crudo legalmente con Cuba, al considerar que es contraria al derecho internacional.

«Cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global», reza un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en sus redes sociales.

A ese respecto, el texto subraya que «el libre comercio es un principio medular de las relaciones económicas internacionales entre Estados soberanos, y no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción que impida el libre intercambio de bienes y servicios».

Por otro lado, Caracas expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exhortó a la comunidad internacional «para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza» y repudió que se califique al país antillano como «una amenaza» para la seguridad de EE.UU.

«Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. constituye un despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia como nación», cierra el documento.