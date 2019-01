VENEZUELA: La oposición tomaron las calles para pedir por la ayuda humanitaria

La agencia de noticias EFE denunció que su fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz habría desaparecido en el contexto de las concentraciones de este miércoles en Caracas, Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, la agencia detalló que se encontraba con su mototaxistas, el venezolano José Salas.

De acuerdo con la cancillería colombiana, Muñoz estaría detenido. El canciller Carlos Holmes Trujillo exigió su liberación y pidió “respeto a la vida de nuestro connacional”.

“Estamos atentos y al frente de la situación a través de nuestro Cónsul y nuestro Encargado de Negocios”, afirmó Holmes en su cuenta de Twitter.

John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, se reunió el miércoles con directivos de Citgo, la refinería propiedad de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que Estados Unidos busca desvincular del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

En su cuenta de Twitter, Bolton publicó dos fotografías de la reunión de esta tarde que calificó de “muy productiva”.

“Estados Unidos sigue trabajando para asegurar que los beneficios económicos de los recursos de Venezuela no sean despilfarrados por Maduro y sus secuases”, indica el mensaje.

José Colina, presidente de organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), informó que los migrantes venezolanos se concentrarán en Miami este sábado 2 de febrero en respaldo a la manifestación que se dará este día en el país.

“La intensión es apoyar la convocatoria hecha por el presidente Juan Guaidó y de esta manera manifestarnos en apoyo a la decisión que va tomar la comunidad europea de reconocerlo como presidente”, indicó Colina.

Indicó también aprovecharán para agradecerle a la administración del presidente estadounidense Donald Trump el apoyo otorgado a la causa venezolana.

La concentración se realizará en Doral Central Park, Miami, de 12:00 p.m a 4:00 p.m, hora local. En el caso de los puntos en Venezuela, aún no se conocen detalles de los puntos de encuentro o ruta.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado se unió a los venezolanos en la convocatoria de tomar por dos horas la calle este miércoles y así apoyar la entrada de ayuda humanitaria en el país.

“Nunca habíamos visto un patrón generalizado como el que estamos viendo hoy donde niños de 12 años de edad están siendo detenidos, incluso sacado de sus hogares, maltratados, amenazados”, indicó Machado al referirse a las denuncias de organizaciones de derechos humanos de la detención de menores de edad durante las protestas de este mes.

La también coordinadora del movimiento político Vente Venezuela, indicó que las movilizaciones de este 2019 no son iguales que las vividas en 2017. “Y a los venezolanos no nos tienen que explicar, es instituto, porque hoy la comunidad internacional, los factores relevantes, no están pidiendo que Nicolás Maduro cambie sus políticas (…) entendió que ante un estado criminal hay que desmontarlo”, afirmó Machado.