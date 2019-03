VENEZUELA: Guaidó volverá a su tierra antes del martes, a pesar de amenazas

BRASIL.- Las amenazas no paran a Juan Guaidó. El Presidente encargado de Venezuela tiene previsto regresar a su tierra el lunes como muy tarde, según ha confirmado en la rueda de prensa durante su visita a Brasil

“Como saben he recibido amenazas personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela, este fin de semana… a no más tardar el lunes. Tenemos una agenda internacional que seguir que anunciaremos en las próximas horas”

Antes de volver tiene previsto, al menos este viernes viajar a Paraguay, donde visitará Asunción y tendrá un encuentro con el presidente, Mario Abdo Benítez. El país vecino fue el primero del mundo en romper relaciones diplomáticas con el Ejecutivo de Maduro.

Pese a no poder volver a Venezuela, por orden de la justicia afín al régimen de Maduro, desde el pasado viernes Juan Guaidó ha estado reuniéndose con diplomáticos de otros países en Colombia o Brasil. Desde donde ha liderado movilizaciones para exigir la entrada de la ayuda internacional bloqueada en las fronteras.