ABC Marketing señala Abinader ganaría cómodamente comicios

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader ganaría cómodamente la reelección en primera vuelta electoral con un 64.8%, según los resultados de otra encuesta, realizada en esta oportunidad por la firma peruana ABC Marketing.

Leonel Fernández obtendría 18.7% y Abel Martínez 9.3%, según este sondeo, cuyo trabajo de campo fue realizado de manera presencial cara a cara del 3 al 6 de mayo a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años y nivel de representatividad del 99% del padrón electoral.

Se trata de la séptima encuesta nacional de percepción social y política presentada por esta misma firma.

El candidato del PRM y actual presidente de la República, tiene una diferencia de más de 37% de ventaja sobre sus contrincantes juntos. Considerando solamente las respuestas válidas, sin incluir no sabe y el ninguno, Abinader sumaría un 69.9%, Leonel 20.1% y Abel 9.3%.

DELINCUENCIA: EL PRINCIPAL PROBLEMA

Para el 40% de los consultados, la delincuencia es el principal problema del país, mientras que el 72.2% está de acuerdo con los programas sociales que ejecuta el Gobierno, un 61.1% consideró buena y muy buena la imagen personal del mandatario y el 65.9% favorece el trabajo que día a día realiza el presidente Abinader.

TASA DE RECHAZO

Para medir la tasa de rechazo de los candidatos, el 45.0% dijo que nunca votaría por Leonel Fernández; mientras el 25.9% por Luis Abinader; 16.2% por Abel Martinez, 2.0% por Miguel Vargas, 7.7% por ninguno y 3.2% no opinó.

Cuestionado sobre si fuese a votar o no en las próximas elecciones presidenciales, el 84.2% dijo que irá, un 9.5% que lo pensará; el 5.7% no irá y un 0.6% no opinó.

Al margen de preferencia política, se preguntó a los consultados quién cree realmente ganará las elecciones presidenciales del 19 de mayo. El 69.5% dijo que Luis Abinader, un 17.5% Leonel Fernández, el 7.0% Abel Martínez; el 2.7% por ninguno y un 3.3% no opinó.

ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA

El 64.5% de los consultados entiende que no habrá una segunda vuelta, mientras el 31.1% dijo que sí y un 4.3% no opinó.

SENADURIAS DN y SANTO DOMINGO

Se preguntó a los consultados por cuál candidato votaría para la senaduría del Distrito Nacional y el 43.3% dijo por Guillermo Moreno, mientras 40.0% por Omar Fernández, 3.8% por Vinicio Castillo, 0.5% por Eric Ortiz y 12.4% no opinó.

En tanto para la senaduría de la provincia Santo Domingo, 43.8% favoreció a Antonio Taveras, 31.4% a Cristina Lizardo, 1.0% a Freddy Ferreras, 0.5% a Cristina Peña; 0.5% a Juan Mercado y 1.4% no opinó.