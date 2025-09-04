Venezuela insiste en que fue un invento el «ataque» de EE.UU.

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela insistió este miércoles en que las autoridades de Estados Unidos «inventaron» el presunto ataque en el mar Caribe contra una embarcación en la que supuestamente once personas, que fallecieron, transportaban drogas, una acción, según Washington, llevada a cabo por el contingente militar que ese país desplegó en aguas cercanas a la nación caribeña.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que se trata de «lo último que se inventaron» en EE.UU. para «lo que -consideró- han intentado siempre», que «es un cambio de régimen en Venezuela» y «salir de la revolución bolivariana (chavismo) con mentiras», en alusión al argumento de combatir el narcotráfico con el que la Casa Blanca justifica el despliegue militar.

«HAY INTERROGANTES»

Durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello señaló que hay «interrogantes» sobre ese supuesto ataque y advirtió que «no está claro» ni «explicaron nada».

«Además, anuncian pomposamente haber asesinado a once personas. Eso es muy delicado, ¿y el derecho a la defensa? (…) Hay cosas que no están claras», declaró el funcionario, quien indicó que, pese a que «comienzan a surgir las dudas», aún «no aparecen las respuestas».

Cabello mostró una captura del video publicado el martes por autoridades estadounidenses sobre la embarcación destruida y señaló que hay dudas sobre, por ejemplo, si realmente había once personas a bordo.

«Son unos mentirosos», sentenció el número dos del chavismo.

VIDEO CREADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El martes, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que ese video fue creado con inteliencia artificial.

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, en el ataque murieron once personas que señaló como integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por su Administración.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este miércoles que interceptar cargamentos de droga «ya no funciona» y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones.

El presidente Nicolás Maduro acusó el lunes a Rubio de querer manchar las manos de Trump con «sangre venezolana» y de la región.

