Venezuela acusa EU de crear con IA vídeo del ataque en el Caribe

Freddy Ñáñez

CARACAS.- El ministro de Comunicación del Gobierno de Venezuela, Freddy Ñáñez, denunció en un mensaje en Telegram que está hecho con inteligencia artificial el vídeo difundido por Donald Trump el martes, el cual muestra una lancha supuestamente cargada de drogas siendo destruida por un misil.

“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado). ¿Qué dice Gemini de este video?”, escribió el funcionario y publicó la respuesta que le dio la plataforma a la consulta que hizo para confirmar su teoría.

Nicolás Maduro ha evitado hacer referencia al «ataque» de Estados Unidos, pero la canción que utilizó para terminar el martes una transmisión televisiva suya. es «Tiburón», el clásico antiestadounidense de Rubén Blades.

Poco antes, Donald Trump había anunciado el golpe asestado en el Caribe contra una embarcación que, según aseguró, procedía de Venezuela y portaba droga. El chavismo no se ha dado por aludido, al menos por el momento, a pesar de que Trump ha afirmado que en esa operación fallecieron “11 terroristas” que la tripulaban.

sp-am