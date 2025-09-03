Venezuela acusa EU de crear con IA vídeo del ataque en el Caribe
CARACAS.- El ministro de Comunicación del Gobierno de Venezuela, Freddy Ñáñez, denunció en un mensaje en Telegram que está hecho con inteligencia artificial el vídeo difundido por Donald Trump el martes, el cual muestra una lancha supuestamente cargada de drogas siendo destruida por un misil.
“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado). ¿Qué dice Gemini de este video?”, escribió el funcionario y publicó la respuesta que le dio la plataforma a la consulta que hizo para confirmar su teoría.
Nicolás Maduro ha evitado hacer referencia al «ataque» de Estados Unidos, pero la canción que utilizó para terminar el martes una transmisión televisiva suya. es «Tiburón», el clásico antiestadounidense de Rubén Blades.
Poco antes, Donald Trump había anunciado el golpe asestado en el Caribe contra una embarcación que, según aseguró, procedía de Venezuela y portaba droga. El chavismo no se ha dado por aludido, al menos por el momento, a pesar de que Trump ha afirmado que en esa operación fallecieron “11 terroristas” que la tripulaban.
Que hagan lo mismo en Miraflores a ver si el gas pela. Quireo ver mas bombardeos sin piedad. Mueranse Comunistas
A la verdad que los narcos Venezolanos son los mas berracones, los mas cojonudos, que se lanzan al transporte, trafico y venta de drogas con 10 barcos de guerra de Estados Unidos mas un submarino. Con un operativo asi los narcos Venezolanos parece que estan bien desesperados porque los apresen o los maten
………………………….No defiemdo a Maduro pero eso de la lancha con droga como que estas un poco raro como que no se entiendes que con esos marines vigilando como aguila alguien se atrevas a hacer ese viaje y por la misma zona…..es lo que pienso
no es que yo tangas la rason….a qui uno expone lo que piensa.
Doble moral de Trump y sus lacayos del patio, como Luis Abinader, porquerias de gobiernuchos vasallos. Pero entonces se hacen los locos con los narcodictadores Daniel Noboa de Ecuador, la loca Dina Boluarte de Perú, Javier Milei de Argentina y el bandido Nayit Bukele del Salvador.
KK NEWS……ESTE LIBELO PARECE QUE ESTA RECIVIENDO ALGUN BENEFICIO DE LA GUSANERA DE MIAMI Y NARCO RUBIO.
Sostengo y reitero que eso fue un montaje publicitario con IA, hecho a la carta, primero amenazan y avisan que habrá una declaracion de prensa, entonces como un guion que todo le sale a pedir de boca a la mafia Trumpiana y a su mercenario cargado odio Marco Rubio, personaje funesto colocado en ese cargo por el lobbismo mafioso petrolero
A quien carajo le importa la opinión de un zurdo de m*erda !