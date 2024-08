VENEZUELA: La Fiscalía cita por tercera vez a González Urrutia

Edmundo González

CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela informó que ha citado por tercera vez al excandidato presidencial Edmundo González, para que comparezca a ese órgano que lo investiga por varios delitos, entre ellos usurpación de funciones y conspiración.

Le advirtió que si no acude a este nuevo llamado, el Ministerio Público considerará que hay peligro de fuga, por lo que le tramitará orden de aprehensión.

En un comunicado publicado en sus redes, fijó la citación para este viernes, a las 10:00 de la mañana (hora local).

NO SE HA PRESENTADO A DOS ANTERIORES CONVOCATORIAS

El abanderado de la Plataforma de la Unidad Democrática (UPD) no se presentó a las dos convocatorias anteriores del Ministerio Público, hechas esta semana, para «rendir una entrevista» por su presunta responsabilidad en los delitos de «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración».

En el escrito se le informa a González que de no comparecer ante la Dirección General de Delitos Comunes de la Fiscalía, ese organismo determinaría que se encuentra en «peligro de fuga» y de «obstaculización», «por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión».

PARADERO DESCONOCIDO

Hasta el momento, no hay reacciones de González, cuyo paradero es desconocido.

El líder opositor tampoco se ha presentado a las dos últimas movilizaciones convocadas por su mentora, María Corina Machado, para celebrar su supuesto triunfo, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral ya proclamó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto y el resultado fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En un video difundido el domingo último dijo que no asistiría al ente acusador porque desconoce a ese organismo y considera que no tiene garantías ni cumple con el debido proceso. Ambos opositores no reconocen la victoria de Maduro y ni la decisión del máximo órgano de Justicia tras realizar un proceso de peritaje del material electoral consignado por el CNE, los excandidatos y sus partidos.