Venezuela denuncia ‘sabotaje criminal’ contra torres eléctricas

Nicolás Maduro

CARACAS.- La Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec) denunció un nuevo ataque contra tres torres de transmisión en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

En un comunicado oficial emitido este sábado, Corpoelec informó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue víctima de un «nuevo sabotaje criminal» que ocasionó la caída de tres torres de transmisión «con la intención de desestabilizar un servicio público esencial para el pueblo oriental».

Detalló que, ante esta agresión, sus trabajadores se desplegaron de manera inmediata en la zona afectada, siguiendo los protocolos de respuesta establecidos por el Gobierno nacional.

La empresa estatal calificó este incidente como una muestra de «la crudeza de una guerra no convencional que atenta contra el bienestar de nuestro pueblo». No obstante, afirmó que «los venezolanos continúan reafirmando, de manera firme e inequívoca, su convicción de ser libres e independientes, avanzando por su propio camino».

También exhortó al pueblo venezolano «a mantener la confianza, seguros de que la entrega, el compromiso y la conciencia patriótica de nuestros trabajadores garantizarán la continuidad y eficiencia del servicio que los venezolanos merecen».

AGRESIONES DE EE.UU.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces ha llevado a cabo varios bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

Paralelamente, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto.

A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».

Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, cuestionando la verdadera razón de los operativos.

«INTENTO DE INVASION»

Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral. Maduro calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana. Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces».

El mandatario venezolano ha explicado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela buscan «cambiar el régimen» en el país y apropiarse de su «inmensa riqueza petrolera».

Esta postura fue respaldada por el canciller venezolano, Yván Gil, quien rechazó los llamados de la ONU a «desescalar tensiones» con EE.UU., argumentando que no se trata de una «confrontación» entre los dos Estados, sino de «un intento de invasión, un intento de agresión» por parte de Washington, que viola todos los principios internacionales.

jt-am