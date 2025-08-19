Venezuela anuncia despliegue milicianos por amenazas de EU
CARACAS.- El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las «amenazas» de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.
Las declaraciones se producen luego que la administración del presidente Donald Trump aumentara a 50 millones la recompensa por «información que conduzca al arresto» de Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico.
«Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas», dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar «tareas» contra «la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias» de Estados Unidos contra Venezuela.
La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
EVADE REFERIRSE A LA RECOMPENSA
Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de «refrito podrido» de amenazas.
«Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia», celebró Maduro.
Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras «en todas las fábricas».
«¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela», dijo. «Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria», remarcó Maduro.
Lo unico que le falta a Maduro, es decir, que cuando el ejercito de los Estados Unidos entre se dara,¨La Madre de Todas las Batallas¨. como dijo Sadam Husein. No creen?.
ESE ES EL PUEBLO DE CALLE. LOS SOMBIES ESTAN EN CALIFORNIA QUE SE CAGAN HASTA EN LA CALLE, EN FILADELFIA, NUEVA YORK Y WASHING DC. PAYASOS PARECIA LOS SUPERSOLDADOS EN EL DISQUE DESFILE MILITAR GRINGO. LOS VERDADEROS SOLDADOS VENEZOLANOS ESTAN EN ESTA FOTO. LO QUE PASA ES QUE ESTELIBELO TOMA ESA FOTO DE UN PUEBLO AGUERRIDO COMO PARA BULLARSE DE VENEZUELA EN VES DE DEFENDER A LATINOSAMERICA ESTE LIBELO CIPAYO DA VERGUENZA.
DA HASTA PENA TIRARLE UN TIRO A TODOS ESOS MUERTOS QUE SE VEN EN LA IMAGEN DE PORTADA . CO-NO!!!,CUANTA JAMBRE!!!, CARAAAAJOOOO!!!…CUANTOS MAZOQUITAS ,DIABLOS!!!,O SERA QUE YA SON TODOS SOMBIS PRODUCTO DE LA DROGADICION , QUE TRABAJAN Y PELEAN POR DROGA. DIOOOS!!!, Y QUE ES ESTO???…
Eso los que es es gobierno desgraciado , pone a esos pobres infelices de escudo para chantajear como quién dice van a tener que matar estas pobres gentes primero que a nosotros
No les dan un sueldo ni justo ni digno.
y van a defender a Maduro?
mientras que la cúpula se dan la gran vida
y el pueblo pasando necesidades.
porque el las últimas falsas electorales no fueron a votar ni un millón de esos milicianos que solo están en la mente de Maduro?
ahora tienen miedo.
no es lo mismo llamar al……
que verlo llegar.
RD
RD
Maduro ta chivo
DIABLO ESE BRICS NO TA FACIL. TIENE A LO YANKI CAGANDO EN LO CALLEJONES
El comunismo es miseria, narcotráfico, atraso, dictadura, victimismo y silla eléctrica.
Que no se pongan de locos viejos mejor que salgan huyendo ante un ataque de avión mas poderoso del mundos tipos arcón…