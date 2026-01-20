Ve sin precedentes avances en acceso información pública RD
SANTO DOMINGO. – La directora General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) de la República Dominicana, Milagros Ortiz Bosch, señaló que los avances en el acceso a la información pública son verificables, medibles y sin precedentes.
En respuesta a declaraciones ofrecidas por Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bosch precisó que cifras oficiales contradicen cualquier afirmación de retroceso u opacidad en la gestión gubernamental.
Los resultados de estas evaluaciones reflejan un cambio estructural en la publicidad de la información pública, señaló.
INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA
“En agosto de 2020, solo el 40 % de las instituciones públicas cumplía con los estándares de transparencia, mientras que, actualmente el 95.3 % lo hace de manera oportuna.
¨Un nivel de cumplimiento que nunca había sido alcanzado por un gobierno en la República Dominicana”, precisó la funcionaria.
Asimismo, expresó que la actual gestión ha establecido grandes diferencias en la atención, manejo y gestión de las denuncias ciudadanas.
“Al inicio de la actual administración, en el año 2020, se encontró un acumulado de 1,415 denuncias pendientes de respuesta, las cuales fueron atendidas y canalizadas conforme a la naturaleza de cada caso.
¨En contraste, al inicio de 2026, el sistema registra solo 21 denuncias en proceso, correspondientes al año 2025, sin arrastre de casos de años anteriores, lo que refleja una gestión eficiente, oportuna y alineada al cumplimiento de los plazos legales”, indicó.
Como órgano rector del acceso a la información, la DIGEIG tiene el mandato legal de evaluar la nitidez en la publicación de las instituciones estatales, conforme a la Resolución de Estandarización de los Portales de Transparencia.
El documento establece 72 criterios obligatorios que las entidades públicas deben publicar cada mes en sus portales institucionales, incluyendo información sobre uso del presupuesto, entre otros indicadores.
