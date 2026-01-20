Obispos critican corrupción, la injusticia y la violencia en la RD
SANTO DOMINGO.- Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en una carta pastoral exhortó a una renovación profunda del compromiso bautismal como respuesta a los graves desafíos sociales que, a su juicio, afectan al país, entre ellos la crisis familiar, la corrupción, la injusticia y la violencia.
El documento, titulado “Renovación y compromiso bautismal, desde una perspectiva sinodal”, enfatiza que el pecado y la injusticia no tienen solo una dimensión individual, sino también social. En este sentido, los obispos expresan su preocupación por las consecuencias de la corrupción, especialmente cuando priva a los ciudadanos de servicios esenciales.
“Las manos manchadas por la corrupción” —afirman— «han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos, afectando gravemente la dignidad humana».
RECLAMAN JUSTICIA ACTÚE
Asimismo, llaman a que la justicia actúe sin privilegios ni impunidad. “Que la mano de la justicia, sin privilegios para nadie, sepa sancionar de modo ejemplar a todos según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción”, señalan los prelados, destacando la necesidad de que el bien común prevalezca sobre intereses particulares.
MULTIPLES FORMAS DE VIOLENCIA
Los pastores de la Iglesia católica advierten que la sociedad dominicana vive un contexto marcado por relaciones fracturadas y múltiples formas de violencia. “Basta con observar los medios informativos para constatar un mundo de relaciones heridas y fragmentadas en todos los niveles”, señalan, haciendo referencia a la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, la discriminación, la difamación y el descarte de los más vulnerables.
FAMILIA, JÓVENES Y DEFENSA DE LA VIDA
Los obispos sitúan a la familia en el centro del compromiso bautismal y social. Reconocen que muchas realidades familiares “desgarran el corazón del ser humano”, y evocan las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro para expresar su cercanía a quienes sufren.
En particular, lamentan “las muertes por la violencia intrafamiliar, la delincuencia y la inseguridad ciudadana; las muertes de tantos jóvenes involucrados en el crimen y las drogas; y las muertes en los accidentes de tránsito”.
El Episcopado hace un llamado firme a la protección de los niños, niñas y adolescentes, denunciando toda forma de violencia y exclusión, y exhortando a la sociedad a asumir una responsabilidad colectiva frente a estas realidades que atentan contra la vida y la esperanza.
ESCUCHA, DIÁLOGO Y CULTURA DEL ENCUENTRO
Desde una perspectiva sinodal, la Carta destaca la importancia de la escucha y el diálogo como caminos para sanar las divisiones sociales. “El escuchar es fundamental para renovar nuestras relaciones”, afirman los obispos, advirtiendo sobre el uso deshumanizante de los medios digitales cuando se emplean para la violencia, el odio o la desinformación. En contraposición, exhortan a aprovechar las nuevas tecnologías “para difundir el bien, fomentar el diálogo, proteger a los débiles y promover la verdad”.
El episcopado también recuerda que el bautismo es el fundamento de una vida nueva que transforma las relaciones humanas y sociales. “Por el bautismo entramos en una nueva relación con Dios, con los demás y con toda la creación”, afirman los obispos, subrayando que esta relación está llamada a vivirse en comunión, participación y corresponsabilidad.
CUIDADO DE LA CREACIÓN
Al referirse al medio ambiente, la CED recuerda que la creación no puede ser vista como propiedad para explotar, sino como un don confiado a la responsabilidad humana. En ese orden, expresa preocupación por la contaminación, la acumulación de basura y la presencia masiva de sargazo en las playas, y promueve decisiones públicas responsables.
UN LLAMADO A LA ESPERANZA
Finalmente, los obispos invitan al pueblo dominicano a renovar su compromiso bautismal a través de una doble actitud: la renuncia a toda forma de mal, violencia y corrupción, y el compromiso de vivir como hermanos, trabajando por una sociedad más justa y solidaria. “Todos nos hemos bautizado en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo”, concluye la Carta, alentando a vivir la fe como fuente de esperanza y transformación social.
CARTA PASTORAL COMPLETA
Para leer completa la carta pastoral de los obispos, dar clic AQUI
Start now generating extra home based cash by doing very easy and simple job from home. Last month i have earned $19753 from this job in my part time. This job is just awesome and its earning are greater than 9 to 5 office job. Join this right now by follow instructions here….,.,.
Here is I started_______ EarnApp1.Com
Estoy de acuerdo. También los Obispos deben exigirle a los ricos mayor equidad, que paguen más impuestos y que creen más empleos para acabar con la miseria y la pobreza.
I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦
Estos camajanes siempre con el mismo discurdo parecen politicos y ninguno hace nada
NO HAY DUDA QUE ESTE HA SIDO EL PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA DE REP. DOM. DESPUÉS DE LEONEL. ¿CÓMO ES POSIBLE QUE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE QUIEREN DESAPARECER A RE DOM. SEAN QUIENES GUÍEN EL GOBIERNO. AHORA RECUERDO QUE ABINADER TAN PRONTO GANÓ FUE A LA ONU. Y LEGO DICIENDO QUE EN REP. DOM SE VA A HACE LO QUE DIGA LA ONU. Y ASÍ HA SIDO. ESTAMOS ANTES DE LA GRAN TRAICIÓN DE LA PATRIA PUEBLO DESPERTEMOS Y NOS VAN A DESAPARECER COMO NACIÓ
Yo expresado en otros comentarios,, QUE LOS HOSPITALES ESTAN MAS EMFERMO,, QUE LOS ENFERMOS HUMANOS que lleqan as esos centros SANITARIOS,, esa es la triste realidad,, uno puede VER como los enfermos estan en condiciones infrahumana,,PORQUE,, Los que diriqen esta aldea,, hacen o hicieron los que sucedio en SENASA..
Y donde estaban estos sotanuses en los gobiernos 20 años pld, porque siempre ha habido corrupción, que no es buena deberian fusilarlos a todos, pero por lo menos ahora; el presidente no los apoya , los saca y para la justicia.
HURRA!!! DESCUBRIERON AMÈRICA!!!
AYUDEN, NO LANCEN TANTOS MENSAJES QUE ESCANDALIZAN A LA SOCIEDAD. ESO NO ESTÁ BIEN POR USTEDES, DEBEN MANTENER LA ECUANIMIDAD. ¿O ES QUE QUIEREN QUE LOS DEPORTEN Y LES QUITEN LA CIUDADANÍA COMO HIZO DANIEL ORTEGA Y SU MUJER EN NICARAGUA? SEAN REALISTAS, ESO NO ESTÁ BIEN A LOS OJOS DE DIOS.
El mocano baboso, no soy para nada católico, pero en lo que se refiere a la corrupcion tienen la razón
Una impunidad que no termina, con una justicia que solo castiga a los pobres..
Todos los desfalcadores sueltos …
Incluyendo empresarios y testaferros.
Cojollo
Lo de siempre
Bla , bla, bla y mas bla
Pero no som capasez de comprar un colchon ni de medio uso
Para un pobre
No ombe no
Cojollo
Dejen la cantaleta
El cambio !!!! Un engaño , un desastre y un fracaso !!!!!!
Ahí están las bocinas del gobierno en contra de la iglesia, porque denuncia todas las fechorías que este gobierno está cometiendo en contra de la población.
Subió el pollo,el plátano y los guineos, también la yuca y el galón de agua.
Todo sube , menos el salario de los empleados.
Los productores agrícola este gobierno lo ha dejado sólo.
Nos jodimos!!
VEN PARA MOCA A BUSCAR LOS PLÁTANOS, GUINEOS, YUCA Y AGUA, QUE TE VOY A REGALAR UN SACO GRANDE DE VÍVERES AL MES PARA QUE GRITES MENOS.
Jajaja!! Conozco la zona, la producción agricola de Moca es cuestión del ayer, la agricultura en Moca vive su peor momento y no sólo en esa provincia, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao, Cotuí, Nagua, San Juan,Ocoa,Bani, el agro está caído en República Dominicana, hasta las SEMANALES, están caídas.
El problema de la iglesia es que se la pasa moralizando, pero ha tenido multiples escandalos
HAY QUE REVERTIR LA LUTERANIZACION DE LA MISA Y EXTIRPACION DE IDEAS MASONICASS INTRODUCIDAS EN EL CONCILIO VATICANO II QUE NOS HA LLEVADO MUCHA CONFUSION .
LA TECNOLOGIA HA INTRODUCIDO UNA INIQUIDAS EN LAS RELACIONES CON NUESTROS VECINOS HAITIANOS ESTOS VEN SU SUFRIMIENTO COMO UNICAMENTE INJUSTO MIENTRAS DESCARTAN O MINIMIZAN LOS CRIMENES DEL MACHTE HAITIANO CONTRA AQUELLOS QUE SE ATREVEN A OFRECERLES EMPLEOS YA SUMAN MAS DE 200 ACENDADOS.
LA VIOLENCIA EN LOS MATRIMONIOS JOVENES SE DEBE A LA DESESPERACION DE ESTOS POR NO PODERLES OFRECER A SUS HIJOS UNA VIVIENDA DIGNA ASI COMO SALUD Y EDUCACION POR LOS BAJOS SALARIOS QUE DEVENGAN .SE DEBE OTORGARLE UNA RENTA A ESE MATRIMONIO QUE GARANTICE LA EDUCACION,SALUD Y NUTRICION DE SUS HIJOS HASTA LA ADOLESENCIA
Estos PRM son enemigos de la iglesia de Dios,no quieren que la iglesia suba la voz, acabaron con SeNasa,el Banco Agrícola y ahora viene la bomba del Banreservas.
Tienes razón
YA MISMO ME FUSILAN LOS SACERDOTES……. EL NAVEGANTE MARITIMO…….
BUEEEENO LA CORRUPCION ES UN MAL QUE NO TIENES REMEDIO. EL MISMO VATICANO NO ESCAPA A ESTA CONTAMINACION HUMANA.. COMO DIJO NUESTRO JESUS,,,,,,, AQUELLOS QUE ESTEN LIBRES DE PECADOS QUE TIREN LA PRIMERA PIEDRA…… EL NAVEGANTE MARITIMO
Tirense a la politica ustedes Grupo de vagos
Y asi no habra mas delincuentes.
Hipocritas.
HUY YA MISMO ME FUSILAN…. GRACIAS….. EL NAVEGANTE MARITIMO
BUENO EN LOS ULTIMOS GOBIERNOS DOS GRANDES MALES , HAN VENIDO AFECTANDO LA PAZ DE LA NACION. LA HAITIANIZACION , Y LAS ORGIAS DE LA CRIMINALIDAD DE LAS DROGAS BARRIALES, SALIR EN HORAS DE LAS NOCHES ES SER UN VALIENTE., CUANDO EL GOBIERNO VAS A UTILIZAR A LOS VAGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS COMO CHAOS EN LOS CUARTELES DURMIENDO NADA MAS SIESTAS.IMPONERLES PATRULLAJES DIAS Y NOCHES EN TODOS LOS BARRIOS., LA POLICIA NACIONAL IGUALMENTE
EN PERFECTA COMUNICACION ENTRES AMBAS ENTIDADES, NO SE TIENE UN EJERCITO COMO TURISTAS. ESTOS PRESIDENTES SON LOS CULPABLES DE LA DELICUENCIA….. EL EL NAVEGANTE MARITIMO.
Parecidos a los 12 q vendieron a CRISTO
I am making a good salary from home $4580-$5240/week , which is amazing under a year ago I was jobless in a horrible economy. I thank God every day I was blessed with these instructions and now its my duty to pay it forward and share it with Everyone,
Here is I started_______ LIVEJOB1.COM
JESUS vino al mundo a salvar a la HUMANIDAD. Esa debe ser la mision de los obispos. Ustedes como mensajeros de paz no deberian hecharles mas leNas al fuego. No solo aqui hay ese nivel de violencia miren para HAITI. Estamos en una isla donde el trafico de DROGAS-ARMAS-PERSONAS es muy alto
La ley tu sabe porque existe la delinguencia porque los gobiernos son parte de la misma delinguencia o complicidad de de los funcionarios del gobierno la delinguencia se termina cuando el estado quiera o mira para el salvador que era peor que Haití el salvador era el país más inseguro del mundo y hoy es el país más seguro así que la ley déjese de cuento barato que ya se sabe que se puede pero como los políticos son cómplice no los solucionan
De acuerdo contigo 100% esos 12 hipocritas
Deberan it a las favelas brasileira para que vea ,ir a Colombia, Ecuador ,Peru, Bolivia y Paraguay lo digo con conocimiento de causa y en centro america ,Honduras Nicaragua y Guatemala.
LOS NUEVOS 4 GIGANTES DEL ALMA, AL ATAQUE: LAS DROGAS, LA IGNORANCIA, EL INTERNET Y LA MIGRACIÓN.
EL NEANDERTAL IGNORANTE DEL SIGLO 4 CRITICANDO EL
INTERNET Y VIVE ASA RANSO Y USANDOLO COMO BUEN HIPOCRITA Y FALSO CRISTIANO QUE ES
Por eso es uno de los 4 GIGANTES, porque hay que usarlo ogligatoriamente. Yo espero que usted haya logrado evadirlos y no estè tambièn en VICIOS.
Si realmente le importara esas muertes, entonces acusen a Luis Abinader y al todo PRM-PPH der ser NARCOTRAFICANTES.
LA HAITIANA MUERDESABANAS TULIA MARRANA CON OTRO DE SUS NOMBRES FALSOS
Ya acusamos a la crapula politica peor del pais el greñu de villa juana. Nomecallar eres la letrina donde leonel defeca.