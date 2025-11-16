Ve PRM está conduciendo al país como «un barco a la deriva»

SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, invitó a la población a participar en la marcha del día 30 convocada por ese partido para protestar contra los desatinos del Gobierno.

Explicó que la FP no puede ser indiferente con las cosas que están sucediendo en la República Dominicana.

Deploró que, tras los aguaceros de la tormenta Melissa, haya colapsado un tramo de la circunvalación de Baní, y la respuesta que el gobierno le ofreció al país fue que para la construcción de dicha obra “se usaron materiales malos”.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el jurista y profesor universitario también se cuestionó si dicha obra no contó con una adecuada supervisión.

Agregó que «igualmente sucedió con el desplome de un tanque de agua construido por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, Inapa, en el municipio de Consuelo de la provincia de San Pedro Macorís, que la explicación que se ofreció fue que “falló una junta porque estaba oxidada, lo que conduce a pensar que dicha estructura no recibía mantenimiento».

“Y el mismo caso del Metro, con el blackout que hubo, que salió de circulación pese a que dicho sistema de transporte masivo tiene una planta de 40 megavatios, como lo explicó el expresidente Leonel Fernández. Y lo peor fue que el ingeniero Rafael Santos, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), responsable de su manejo, admitió que dicha unidad estaba fuera de operación porque se le estaba dando mantenimiento», subrayó.

Dijo que “es como si no hubiera rumbo, como si estuviéramos a la deriva. Esa marcha va y servirá para eso, para denunciar que este gobierno debe tener un rumbo, resolverle los problemas al país, como el caso del crecimiento de la economía, que no va a llegar ni siquiera a 2.5%”.

“En las administraciones que precedieron a este gobierno, el Producto Interno Bruto crecía, como mínimo, un cinco por ciento; hubo años en que el crecimiento alcanzó entre 7 y hasta 8%, y lamentablemente, si no hay crecimiento ni desarrollo económico, todos los problemas del pueblo se incrementan, se agudizan”, criticó.

Insistió en que la marcha servirá para denunciar lo que está pasando, con la esperanza de que el gobierno comience a resolver los problemas que enfrenta la población, porque la organización opositora no quiere que el país se perjudique.

“Pero vamos a denunciar todo eso para ver si nos oyen y tratan de corregir el rumbo equivocado que la actual administración está llevando en estos momentos”, recalcó.

Dijo que «todo luce indicar que en la actual gestión hay incompetencia, indolencia, ineficacia, y no han sabido lo que es gestionar un gobierno».

“Yo recuerdo siempre las palabras del maestro Juan Bosch, que decía que ‘una cosa es administrar empresa y otra muy distinta es administrar un gobierno; hay que estar arriba de la gente, estar presente y dar seguimiento a los diversos problemas que tiene el país, y sobre todo una gran condición, tiene que dolerte el pueblo para tener un compromiso firme, de que hay que darle una respuesta a ese pueblo’”, enfatizó.