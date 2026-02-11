Ve es «contrasentido» insinuar reforma fiscal en este momento

Temístocles Montás. vicepresidente del PLD.

SANTO DOMINGO.- El exministro de Economía, Temístocles Montás, consideró un contrasentido insinuar la implementación de una reforma fiscal en los actuales momentos en que, a su juicio, hay un alto nivel de estrés en la población debido a los escandalosos actos de corrupción en organismos del gobierno, altos precios de productos y otros males.

Opinó que la presente gestión carece de credibilidad para reclamar de la ciudadanía un sacrificio cuando los recursos que se perciben el Goierno son utilizados de forma indebida. “Es que no se tiene la manera de justificar que la población aporte más recursos cuando esos recursos no se utilizan de manera adecuada”, agregó Montás, quien es vicepresidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en declaraciones escritas remitidas a ALMOMENTO.NET por la secretaría de prensa de esta entidad política.

Alegó que ha habido un incremento impresionante del pago de los intereses de la deuda, que no se puede justificar en la relación de ésta con el producto interno bruto.

Consideró alarmante que alrededor de un 24 o 25 por ciento de lo recaudado esté destinado en los actuales momentos al pago de intereses de la deuda.

