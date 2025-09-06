Varios policías heridos en acciones antipandillas en Haití

Puerto Príncipe, 6 sep.- Varios policías resultaron levemente heridos en una operación contra pandilleros que mantienen hoy aterrorizada la comuna de Liacourt en el departamento de Artibonite.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de uniformados lesionados, pero sí fue reportado que siete bandidos perdieron la vida, mientras que otros sobrevivieron a los impactos de bala.

El enfrentamiento aconteció cuando los bandoleros con sus armas automáticas intentaban apoderarse de una comisaría.

Por otra parte, en la zona de Fontamara la Policía Nacional de Haití hizo llegar un dron kamikaze a una cabina de peaje donde los pandilleros extorsionan a los transportistas y lo hizo explotar.

Según el diario digital Haití Libre, la acción fue dirigida contra la banda armadas Ti Bwa liderada por el jefe Chery Christ-Roi, alias Chris-La. De esta operación policial se desconoce el balance de muertos y heridos.

of-am