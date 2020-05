Vargas Maldonado, canciller que ha hecho historia

POR SULGIDA NIN

Cuando se escriban las historias de los cancilleres de la República Dominicana, los logros institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores para la República Dominicana, habrá que hacer una mención especial para Miguel Vargas Maldonado.

Realmente no creo que, en la historia republicana, se encuentre otro canciller con los logros de Miguel Vargas. Si alguien tiene el dato que contradiga mis suposiciones, que por favor me lo haga llegar.

No quisiera que me respondieran por responderme o por contradecirme por la motivación de que políticamente usted le adverse, o no simpatice con él

Usted puede estar o no de acuerdo con Miguel en cualquier otro aspecto, pero jamás que no ha sido el mejor canciller de por los menos los últimos cincuenta años. Y lo limito en el tiempo para ser un poco conservadora.

Yo no voy a enumerar los logros de la gestión de Miguel Vargas, Le invito a que usted los busque personalmente. Están fácil de conseguir y enumerar.

Le invito a que busque gestión por gestión, los logros de los que le han antecedido; y de forma imparcial y fuera de pasión, mida los logros de unos y de otros y al final diga usted cuales han sido sus conclusiones.

Ya yo lo hice y concluyo que Miguel Vargasíes por mucho el canciller más prolifero y efectivo que registra la historia nacional.

Espero que usted haga las investigaciones antes de contestarme. Le reitero, independientemente de que usted comulgue con Miguel o no. Al César lo que es del César.

Miguel tiene coraje. decisión y capacidad. Ojalá el pueblo elija a sus dirigentes más allá de las emociones momentáneas y pueda ver cualidades reales de un hombre de firmeza.

Yo veo en Miguel un hombre capaz de llevar a puerto seguro un país como el nuestro, timoneando mucho más allá de la cancillería, Yo lo veo así. Ojalá usted también afine su visión y pueda ver sin prejuicios.