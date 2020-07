Usar la mascarilla facial es paso eficaz para protegerse del virus

MIAMI.- Los casos de COVID-19 están aumentando y también los mitos y la información errónea acerca de uno de los pasos más eficaces que la gente puede tomar para protegerse del virus: usar una mascarilla facial.

Ante la confusión causada por las afirmaciones infundadas y por teorías conspiratorias que circulan a través de los medios sociales, los profesionales médicos continúan reforzando el mensaje de que usar cobertores faciales no solamente es seguro, pero también ha sido comprobado que disminuye el contagio del virus, salvando miles y miles de vidas.

“Usar una máscara facial no es renunciar a sus derechos. Usar una máscara es ejercer su poder ante esta enfermedad”, afirma Yvonne Johnson, M.D., jefa de operaciones médicas de South Miami Hospital. “Sabemos en los hospitales que funciona porque todos usamos máscaras en el hospital y estamos trabajando con pacientes que sabemos absolutamente que tienen el virus, y no lo estamos transmitiendo entre nosotros al trabajar. Y en general, no nos estamos contagiando con la enfermedad de nuestros pacientes, así que sabemos que esto funciona. Y esta es una manera de protegernos los unos a los otros. Podemos proteger a la comunidad. Podemos salir de compras y proteger a esos dueños de negocios para que todo no tenga que volver a cerrar mientras estemos viendo esta recurrencia de transmisión viral”.

Los comentarios de la Dra. Johnson están incluidos en el más reciente episodio del podcast Baptist Health, moderado por Jonathan Fialkow, M.D., director médico adjunto, jefe de cardiología y especialista en Lipidología en Miami Cardiac & Vascular Institute.

El episodio desmiente los mitos acerca de las máscaras y contesta algunas de las preguntas más frecuentes acerca de los cobertores faciales. He aquí algunas preguntas y respuestas.

Dr. Fialkow: “Hemos visto algunas personas rechazando el uso (de la máscara facial) diciendo ‘usar una máscara facial podría dificultarme la respiración’ o, ‘puede causar neumonía’. ¿Puede compartir un poco de su conocimiento y educación en referencia a los daños, si hay alguno, del uso de las máscaras faciales?”

Dra. Johnson: “Tenemos años y décadas de experiencia e información en el uso de máscaras faciales en el entorno hospitalario, y no ha sido nuestra experiencia de que las personas fueran o incapaces de respirar, o de que estuviera en riesgo de desarrollar neumonía”.

Dr. Fialkow: “Las máscaras faciales son para prevenir que las partículas o gotitas vayan de usted hacia cualquier otra persona, o de cualquier otra persona hacia usted. Ellas no impiden la inhalación de oxígeno o la exhalación de dióxido de carbono. Así es que, ellas no afectan su respiración para nada”.

Dra. Johnson: “Cuando usted viene al hospital para un procedimiento, como la cirugía, algunas veces esas cirugías duran tres, cuatro, cinco, u ocho horas. Y el cirujano está allí de pie enmascarado. Y no piense que ninguno de nosotros que estamos siendo sometidos a una cirugía nos gustaría que ese cirujano se quite la máscara facial y exponga al paciente a sus secreciones respiratorias”.

Dr. Fialkow: “Esta enfermedad es única porque las personas la pueden tener, pero sentirse bien y trasmitírsela a otras personas, cuando incluso ellos nunca supieron que la tenían. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de las personas, especialmente de los jóvenes, quienes la pueden transmitir”.

Dra. Johnson: “Sabemos que un número de personas en la comunidad tienen la enfermedad asintomática o son presintomáticos. Y con esto, queremos decir que usted tiene la enfermedad antes de que note que tiene los síntomas. Y usted podría haber estado propagando esa enfermedad a otros antes de saber que usted debería haberlos protegido.

Pero si yo la tengo y no lo sé, y estoy usando la máscara facial, y esa persona con la que estoy hablando también está usando la máscara facial, yo no la expongo. Entonces la enfermedad se detiene ahí conmigo. Así es que, puedo estar enferma, pero si no la transmito, entonces ese hilo se rompe ahí mismo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, romper con todos esos hilos”.

