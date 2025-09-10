Uruguay: Detienen dominicano con un pasaporte falso

MONTEVIDEO, Uruguay.- Personal de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos detuvo a un dominicano de 30 años con un pasaporte apócrifo venezolano.

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, cumpliendo tareas en la Terminal Aérea de Carrasco, interceptó a un hombre de 30 años, quien viajaría rumbo a Europa portando un pasaporte venezolano.

Practicadas las distintas diligencias, se determinó que el documento utilizado sería falso, por lo que se le dio cuenta en primera instancia al Fiscal de 1.º Turno de Ciudad de la Costa, quien dispuso la detención y conducción a Fiscalía, así como también la incautación del pasaporte y del documento de identidad para las pericias pertinentes.

Finalmente, el Juez de Primera Instancia de 7.º Turno de Canelones dispuso la condena del ciudadano dominicano como autor penalmente responsable de un delito de uso de un documento o certificado público falso, a la pena de seis meses de prisión, sustituida en su totalidad por un régimen de libertad a prueba, imponiéndosele diferentes medidas.