Unos han fenecido, otros siguen dando carpeta

Algunos dicen que no es bueno tener muchos amigos, sino los necesarios, los que aparecen en las buenas y en las malas, los que te visitan en el hospital o en la cárcel.

Pero ¿Y si usted no ha estado en cárceles ni en hospitales, cómo determina cuáles son amigos verdaderos? No lo sé.

Hay canciones, poemas y cuentos acerca de este fascinante tema, en que nos vemos envueltos los seres humanos.

Hoy recuerdo a algunos amigos del alma, casi hermanos, que orbitan en el paraíso de lo invisible, y me permito señalarlos por sus nombres y apellidos a sabiendas de que fueron seres muy especiales para todo su entorno.

Y a otros que siguen dando carpeta, trabajando, amando y soñando con un mundo más justo y equilibrado.

LOS AMIGOS QUE SE HAN IDO

Esos que ya ‘residen’ en otros mundos son Ramón Antonio Reyes y Reyes, Rafael Vinicio Samá Martínez, Ramón Antonio Reyes Valenzuela, Augusto Emilio Guerrero Gómez, Ramón Emilio Herasme Peña (Emilín), Epifanio Guerrero Abud (Epy), Wenceslao Tejeda Minyetti (Laíto), José Gabriel Pimentel Rodríguez (El Teniente), don Pedro Julio Mir Valentín y Vinicio Flavio Lembert Fermín.

También Freddy Gatón Arce, Radhamés Virgilio Gómez Pepín, Rubén Abreu Méndez, Felipe- Lipe- Collado, Emilio Nicolás-Cuqui- Córdova Pereyra, Fidencio Garris, Gabriel Zeballos Vega (Gaby) y José Armando Bermúdez Pippa (Poppy).

Del mismo modo, Rafael Emilio Almonte del Castillo (Rafelito Almonte), Rafael-Max-Reynoso, Milcíades Reyes Méndez, Elio Vega, Domingo-El Chino- Estrella, Luis Reyes Acosta, José Manuel -Mané- Henríquez, Rafael Pichardo Vicioso y Ernesto -Monchín- Pichardo Vicioso, Enrique- El Mariscal- Lantigua, Rafael Valdez Hilario (El Caballero), Alejandro Asmar Sánchez (Chito), Mateo Rojas Alou, Temístocles Metz Estévez (Temo) , José Antonio González ( José Agasajo) y Héctor Decena G.

OTROS SINGULARES

Además, Virgilio Travieso Soto, Rafael Hernández Estrella (Felo), Joaquín Suero (El Pecao), Julio Elpidio Santana Cabral, Aneudy Díaz (Conjunto Quisqueya), Leo López, Otto Rafael Adames, Tomás Troncoso Cuesta, Pedro Julio Santana, José Enrique Santana, Marcio Veloz Maggiolo y Rafael Brugal P.

Igualmente, Tomás Pujols Sanabia, Alberto Ferreras (El Chino), Alberto Torres de la Mota (El Gringo Torres), y los doctores Ricardo Rodríguez y Eduardo Yermenos Espaillat.

Manelick Castro F., José Tejera Rosas (Cuco), Jesús Torres Tejeda, Nelly Manuel Doñé, Julio Pozo, Domingo Porfirio Rojas Nina, Andrés Lugo Vizcaíno, Freddy Mondesí, Leo Reyes, Pedro Ventura S., Tito Campusano y William Tavárez.

EL CABALLO, ANTHONY RIOS, EL MAGO Y OTROS

Juan de Dios Ventura Soriano (Johnny Ventura, El Caballo), Florian Antonio Rodríguez Jiménez (Anthony Ríos), Santiago Cerón (Chago), Luis Pichardo (Guicho), Simón Alfonso –El Mago- Pemberton, Rafael Corporán de los Santos, Milcíades -Chide- Noboa, Eddy Martin y Bobby Salamanca (dos cubanos excelentes narradores de beisbol), Luis Rafael Díaz (Lilín), Saturio Jiménez (Saturín), Rafael -James- Rodríguez, Rosevelt Comarazamy (El Indú), Mario Emilio Guerrero, Reynaldo Bodden, Guillermo Perallón, Ramón Troncoso, Reynaldo Muñoz (Jim Blue), Ramón Silfa (El Compadre), Rafael –Papito- Fernández, Freddy Beras Goico, Henry Ely, Yaqui Núñez, Maximito Lovatón Pittaluga y Rubén Abreu Méndez.

Por igual, Justo Castellanos Díaz, Manuel Diprés, don Sergio Vargas, Omar Mercado, Vicente -Ray- Trinidad, Gari O. Herrera, Fernando y Néstor Julio (Tabarito) González Díaz, Fernando Meriño, Rundo Velásquez Mainardi, Mayobanex Vargas (héroe nacional), Johnny Nouel, Rafael Dhimas Reyes, Julio César Matías (Pololo), Luis Martí (Luisito), Samuel Sierra (Jimmy Sierra), José A. Silié Gatón, Claudio Chevalier, Marcelino Vega, José de Jesús Morillo López, Víctor de la Rosa (Pululo), Orlando Figueroa, Leonidas Rodríguez, Nicolás Díaz (Margaro) y los hermanos Frank y Juan José Ayuso.

MEDICOS, INGENIEROS Y DEPORTISTAS

Emil Kasse Acta, Bienvenido -Bebecito- Martínez Brea, Edmundo-Mundito-Espinal, Francis Santana (El Songo), Evelio Oliva, Juan María Frías Rodríguez, Rafael –Chichí- Solano, Luis Martínez Cerón (Luis Palito), Manuel –Cholo- Suero, Jaime Shanlatte, Pedro Pérez Vargas, Reynaldo Balcácer, Leonardo Nadal, Santiago -Chago- Hilario, José Cocco, Teófilo Barreiro, Federico Medrano Basilis, Gregorio Domínguez, Luis Tapia, los hermanos Enrique y Félix Aguasanta, Manuel Crespo, Andrés Santana, Pepe Lucas, José y Leo Miranda, Salomón Lama Beras, Aquiles Encarnación González, José del Carmen Rodríguez, Francisco-Pancho-Ortiz, Carlos-Carlitos- Rodríguez, Ramón-Patico- Ramírez y Tim Valdés.

LOS VIGENTES AL DIA DE HOY

Vivos y siempre atentos, considerados, prudentes y generosos son Sixto Jerez, Francisco Antonio Vega Cruz (Negro Vega), Marcelino A. Estévez Pérez (Marcelo), Ramón Antonio Decena Gautreaux (Caripe), Fabián Ricardo Baralt Echavarría (El Chino Baralt), Marcos José Reynoso (Puchi), Rafael Núñez Grassals, Pedro José Batista Caba (El Caballo), Luis Ferry Mora, Valentín y Fernando Marzo Bozán, Leonardo Heredia Corporán (Leo Corporán), José Bernardo Sena Rodríguez, Pablo Gilberto Pérez Tejera, Ramón de Luna Peguero (La voz de oro), Vicente Taveras, Francisco (Chico) Pérez, Eduviges- Julio- De Jesús Capellán y Emmanuel Peña Méndez.

CANTANTES, PUBLICISTAS, ABOGADOS Y LOCUTORES

Asimismo, Erasmo -Niní- Cáffaro, Fernando-Nandy- Rivas, Herminio Alberti León, Horacio Pichardo Vicioso (El Mellizo), José Augusto Thomén, Julio Sabala(El imitador inimitable), George Rodríguez Dabas, Onorio Montás y Frank Natera (El Chino).

Tito Suero Portorreal, Freddy Joa, Emmanuel Nanita Carvajal, José Eliseo Rivera (Checheo), Ricardo- Ricky- Noboa, Luis Medrano, José Joaquín y Juan Francisco Puello Herrera, Osvaldo Santana, Pedro Pablo Paredes y Tony Piña C.

Singulares son Sócrates Obdulio Encarnación González (Yuyú), Leonardo Sabater Quintana (Leo), Mario Melvin Soto, Luis González, Daniel Díaz Alejo, Rafael Calderón Paniagua, Rafael Villalona Calero, Manuel –Thimo- Pimentel, Radhamés Altagracia, Juan Manuel García, Valentín Pérez Terrero, Martín Santos Fabián, Antonio García Valoy, Manolito Jiménez, Carlos Lama Beras y Felipe Abatte.

Además, César Félix Rafael Gonell (El doctor), Juan Pablo Pérez Espinosa, Luis Angel Montalvo, Jorge Castillo, Juan-Piñao- Ortiz, Felipe Peña, Iván Mieses, Radhamés Mora, Frank Micheli hijo, José Rafael Sosa, Eugenio Pérez, Aridio Castillo, Ricardo –Gioriber- Arias y Juan Freddy Armando.

Con iguales virtudes de amistad Sunchío Sang (mi compadre), José Aníbal González Richardson, Gonzalo Eduardo Mejía Arnal, Nathan Mancebo Urbáez y José Ramón Jiménez.

ESCRITORES, PELOTEROS Y DIRIGENTES

Mario Emilio Pérez, Rafelito y Odalís Mejía, José Aníbal Perdomo, Marcos -Chichí- Henríquez, Felipe y Jesús Rojas Alou, Ricardo -Rico- Carty, Winston -Chilote- Llenas, Félix Fermín, Carlos Troncoso, Orión Mejía, Rafelito Martínez y Ernesto Decena Gautreaux.

De igual manera, Tomás Enrique Montás (El Diablo Montás), José Tejada Gómez, Wilson Gómez Ramírez, José Ramón Arias, los mellizos Enrique y Alberto Cabrera Vásquez, Diosdado Consuegra, Severo Rivera y Bienvenido Carmona.

Admirados son Jorge Guerrero Félix (El ingeniero), Francis Hernández Fernández, Jaime King Cordero, Santana Martínez (Excelente narrador de las Aguilas), Rolling Fermín M., Rolando Sebelén, Guillermo Félix y Frank Salcedo.

De igual modo Fernando Casado (El Magistrado), Guillermo Piña-Contreras, Eric Simó, Mateo y Heriberto Morrison Fortunato, Avelino Stanley, Abraham Tejada, José Pimentel Muñoz, Saúl Pimentel, José A. Tejeda y Ramón Puello Báez.

Amigos también César -Pachi- Medina, Américo Celado, Miguel Ortega, Osvaldo Cepeda y Cepeda, Osvaldo Rodríguez Suncar, Rafael Reyes Jerez, Miguel Angel Prestol Castillo, Manuel Prince (Manolito), Frank Kranwinkel, Atilio de Frías, René y Nóbel Alfonso y Domingo Batista (El periodista).

AMANTES DEL BOXEO, EL BEISBOL y EL COD

Carlos Nina Gómez, Tomás Ramírez, Julián Javier, Jairo Espino, Daniel García de Jesús, Arismendy Jáquez Cruz, Luisín Mejía Oviedo, Guillermo Pavel López Valdez (Pavel López), Domingo Bautista, Daniel García Archibald, Miguel de León, Milton de los Santos y Víctor Pérez Pérez (Johnny Pérez).

También Baudilio Torres, José Antonio Rodríguez Cruz (Pocholito), Luis Mercedes Rodríguez, Carlos Alberto Sánchez Cordero, Cristino Encarnación, George Gautreaux (El Seibano), Radhamés Ramos (Rubaldino el guitarrista), y Rafael Ricardo Trinidad Pérez (Negrillo).

Asimismo, los hermanos Julio César y Johnny Morales, Tony Senior, Angel Mendoza, José -Jochi- Santos, Héctor García, Héctor Minaya, Hugo López Morrobel y los hermanos Odalís, Bienvenido, Juan, Franklin y Rafael Estrella Ureña.

Con igual afecto mantengo a Alexis Ramírez, Ernesto y Luis Quiñones, Johan Bueno, Emilio Valdez (El Caballito), Alberto Disla, Guido Cunillera, Felipe de la Cruz, Ramón Cuello Segura, Héctor Minaya y Rafael D-Oleo (Raphy).

Otros que llevo en el alma son Gerardo Sepúlveda Ares (célebre humorista), Pedro Pantaleón, Héctor Amparo, Bolívar Reynoso, Ramón Peña (el scout), Fabián Cabrera Febrillet, Raúl Polanco (El Brock), Narciso Guzmán (El Compadre), Julio Andrés López Vanderhorts (Julito) y Luis Mariñez.

MUSICOS, SOFTBOLISTAS Y GALENOS

Saludo con alto aprecio a Cristóbal Encarnación Pichardo, Ramón Vásquez Susana, Eliseo Antonio Pérez (Ellis Pérez), Enriquito Rojas Ramírez, Raúl Grisanty, Rafael Vega Cruz, Radhy Miranda, Carlos T. Martínez, Nelson Caba, Menoscal Reynoso, Alexis Almonte, Héctor Gómez y Dioni Fernández (El Maestro).

A Jorge Torres Ocúmarez, Brenedick Fernández, Luis Acosta Hidalgo, Ney Pellerano, Marcos Soto Tejada, Luis Salazar (El Niño), Rafael Rodríguez Lara, Jorge Rodríguez Pichardo, Reynaldo Gómez, Pedro Castillo, Manuel Almánzar Almánzar y Leonte Antonio Brea González.

Por igual a Joaquín Hernández Chez y su hijo Joaquincito, Diógenes Belliard (El ñiño), Carlos Saint-Claire y Alberto Lora (Bertico).

Me adelanto a informar que faltarán algunos en este listado, pues la memoria ya no es la misma de hace 20 años, por lo que pido excusas adelantadas a familiares y amigos.

OTROS NOMBRES GRANDES

Me hubiese gustado contar en mi larga existencia con la amistad de muchos otros ciudadanos del mundo a quienes conocí brevemente -o traté muy poco- como Ramón Antonio Veras (Negro Veras), Alberto Cortés, José Luis Taveras, Víctor Hugo Ayala, Milton Ray Guevara, Diango, José Armando Bermúdez Pippa (Poppy Bermúdez), Rafael Colón (La espiga de ébano), Ernesto Jerez Bueno (¡Díganle que no a esa pelota!), Lucho Gatica, Huáscar Rodríguez Herrera, Palito Ortega, Juan Bautista Rojas Tabar, Roberto Yanés, Frank Rainieri, Julio Iglesias, Vitelio Mejía Ortiz, Danny Rivera, Ricardo Nieves, Alfredo Sadel, Roberto Cassá, Barbarito Diez, Luis Aníbal Tejera, Marco Antonio Muñiz, Bruno Rosario Candelier, El Indio Araucano, George Arzeno Brugal, Raphael, Juan Miguel Castillo Pantaleón y Julio Jaramillo, aunque no todos los sueños se hacen realidad en la vida.

En este paisaje de amigos pasados y presentes figuran seres llenos de amor por su patria y por justos valores humanistas.

PROFESIONES DE ESTOS AMIGOS

Incluyo a escritores, profesores, periodistas, abogados, poetas, ingenieros, médicos, agrónomos, contadores, pintores, meteorólogos, artistas, cantantes, locutores, narradores, beisbolistas, softbolistas, químicos, mineros, camareros, mecánicos, odontólogos y comerciantes.

También a fotógrafos, comediantes, actores, músicos, historiadores, barberos, imitadores y simples ciudadanos, con quienes tuve el honor de laborar, compartir, viajar o degustar en más de una ocasión, sin que nadie se sintiera superior o inferior.

Creo que en estos personajes está ¨el don de percibir, registrar y sentir, el don de vivir¨.

Espero escribir otros breves trabajos para recordar a mis familiares queridos (abuelos, padres, hermanos, esposa, hijos, sobrinos, primos y cercanos), a mis amigas y a profesores docentes, como agradecimiento eterno por lo que me enseñaron, me dieron o me aceptaron.

Pues como han dicho y escrito otros, el mal agradecido ni parece humano ni merece ser recordado por nadie.

La paz y la luz para los idos, y salud para los que siguen con vida, trabajando, sonriendo y solidarizándose con los demás.

Ya, al final, invito a recordar la primera estrofa de una hermosa e imperecedera canción de Violeta Parra, que ella interpretara, así como las divinas voces de Mercedes Sosa y Joan Báez llamada “GRACIAS A LA VIDA”:

¨Gracias a la vida, que me ha dado tanto.

Me dio dos luceros que cuando los abro

Perfecto distingo lo negro del blanco

Y en el alto cielo su fondo estrellado…

Y AL GRANDISIMO ALBERTO CORTES

Aunque tampoco vale olvidar al quizás más grande cantautor latinoamericano de todos los tiempos, Alberto Cortés, por su emblemática y magistral canción “CUANDO UN AMIGO SE VA”:

“Cuando un amigo se va

Queda un espacio vacío

Que no lo puede llenar

La llegada de otro amigo”.