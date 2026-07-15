Universidad de Texas explora el potencial hidrocarburos en RD

Geólogos del Ministerio de Energía y Minas explican a expertos de la Universidad de Texas, los resultados de estudios locales que se han hecho en lugares de floración de crudo en Azua.

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AZUA, RD.– Un equipo de geólogos de la Universidad de Texas en Austin (UT), junto a especialistas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizó una visita técnica a la cuenca sedimentaria de Azua como parte del inicio de un proyecto de investigación destinado a evaluar el potencial de hidrocarburos de la República Dominicana.

Durante el recorrido de campo, los expertos analizaron distintas formaciones geológicas, las características de las rocas que conforman la zona y varios puntos donde históricamente se han identificado afloramientos naturales de crudo, con el propósito de recopilar información clave para futuros estudios sobre recursos energéticos.

La delegación estuvo encabezada por Mark Shuster, de la División de Investigación Energética, y Emilio Núñez, del Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas de la Universidad de Texas, quienes visitan el país para desarrollar la investigación denominada “Evaluación Regional del Potencial Energético en Cuencas Sedimentarias Terrestres y Marinas, República Dominicana y Mar Caribe Adyacente”.

Los especialistas recorrieron instalaciones de la cantera operada por Cementos Santo Domingo y visitaron 14 puntos de interés geológico, incluyendo las formaciones Trinchera, Sombrerito, Jura, Ventura y Ocoa, donde realizaron observaciones y tomaron muestras de diferentes tipos de rocas.

Estas muestras permitirán estudiar las propiedades litológicas, los procesos geológicos que han intervenido en su formación y factores como la porosidad y estructura interna, elementos fundamentales para determinar la existencia y viabilidad de posibles reservas de hidrocarburos.

Como parte de la exploración, los investigadores también visitaron antiguos pozos petroleros ubicados en la zona de Maleno, excavados originalmente por la Compañía Petrolera Dominicana a finales de la década de 1930, donde aún se registran manifestaciones de crudo que han sido objeto de análisis durante décadas.

La ruta técnica estuvo guiada por especialistas del Ministerio de Energía y Minas, encabezados por la geóloga Gelsa Pérez, encargada del Departamento de Promoción de Hidrocarburos, con la participación de técnicos del Instituto Geológico Nacional (IGN), quienes compartieron información sobre investigaciones previas realizadas en la zona por empresas nacionales e internacionales.

La visita forma parte del acuerdo firmado entre el Gobierno dominicano, a través del MEM, y el Buró de Economía Geológica (BEG) de la Universidad de Texas en Austin, con el objetivo de fortalecer la base de datos geológica y energética del país, mejorar el conocimiento sobre sus recursos naturales y promover la inversión en el sector de hidrocarburos.

El BEG es reconocido como uno de los principales centros de investigación de recursos minerales y energéticos de Estados Unidos, con amplia experiencia en estudios geológicos aplicados al desarrollo energético y cooperación con gobiernos e instituciones internacionales.

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