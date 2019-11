Uniore supervisará auditoría al Sistema del Voto Automatizado de la JCE

El presidente de la institución, Julio César Castaños Guzmán, informó este lunes a este respecto y señaló que el análisis de los equipos «se debe realizar en absoluta transparencia», por lo que la entidad también invita a los delegados técnicos de partidos políticos ante las direcciones de Informática y de Elecciones a presenciar el proceso.

En declaraciones a la prensa, el responsable del órgano electoral respondió a las críticas que ha recibido por asignarle la auditoría a la empresa de Deloitte, que tuvo «una serie de requerimientos en algunos países».

En este sentido, el magistrado aclaró que la compañía encargada de la auditoría, de Costa Rica, es una de las cuatro más grandes del mundo y que «no ha tenido ningún problema con nadie».

Castaños Guzmán explicó que, en seis semanas, la empresa estaría entregando los resultados de la auditoría completa, pero «a más tardar en dos semanas» se tendría el primer avance la misma, que se refiere a la auditoría del software.

Respecto de esta primera fase, en que la que se inspeccionarán los códigos fuentes y el software, el funcionario explicó que, por requerimiento de uno de los proponentes de la auditoría, se seleccionará de manera aleatoria el 5 % de las 7,372 máquinas usadas en las primarias, lo que corresponde a unos 400 dispositivos a verificar.

En cuanto al uso del voto automatizado en las elecciones municipales de febrero de 2020, afirmó que “la institución no tiene ningún inconveniente en discutir esto públicamente y en que se escuchen los verdaderos argumentos, y no enjuiciamientos» de cuestiones «que no están probadas todavía».

«Porque el país necesita conocer públicamente lo que piensan los que están a favor y los que están en contra», manifestó Castaños Guzmán, ratificando su convocatoria a todos los delegados de los partidos políticos para una Audiencia Pública donde se debatirá la implementación del sistema automatizado en las elecciones del 2020.

El presidente del órgano electoral también se refirió al supuesto fraude electoral en Bolivia que ha llevado a la renuncia del presidente Evo Morales tras la protestas suscitadas por las irregularidades durante los comicios del 20 de octubre.

Para Castaños Guzmán esa situación «no es comparable» con la dominicana “porque lo que nosotros tuvimos aquí fueron unas elecciones primarias y aquello fue una elección presidencial” y, además, “Bolivia no tiene voto automatizado ni voto electrónico”.

Finalmente, Castaños Guzmán dijo que “en la historia electoral de este país nunca se habían tenido unos resultados tan rápidos y tan trasparentes, y esto fue posible precisamente por el voto automatizado” utilizado en ese proceso y que se empleará en los próximos comicios municipales

El próximo febrero están llamados a votar 7,439,536 dominicanos que elegirán a 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, 1,164 regidores, 1,164 suplentes, 235 directores, 235 subdirectores y 735 vocales, para un total de 3,849 cargos electivos.

La celebración del proceso involucra, hasta la fecha, que sean habilitados 16,498 colegios electorales en 4,324 recintos electorales.

A estos comicios le seguirán las elecciones presidenciales y congresuales que se llevarán a cabo el 16 de mayo de 2020.

