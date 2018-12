Unión Europea reconoce derecho RD a negarse firmar el Pacto Migratorio

SANTO DOMINGO.- La Unión Europea reconoció el derecho de República Dominicana de negarse a firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dijo que el país “no está en condiciones para ello.

“Esto del pacto es un marco global que ha sido estudiando en los últimos 18 meses donde República Dominicana ha tenido un papel importante y dinámico y entiendo que no están las condiciones para que dominicana pueda participar, esperamos que en el futuro se pueda”, precisó Gianluca Grippa, representante en el país de la UE.

Dijo que “hay algunos estados miembros de la Unión Europea que no van a participar tampoco porque no están de acuerdo con el texto. Por lo tanto, es una decisión soberana que nosotros respetamos. No firmarán Bulgaria, Hungría, República Checa, Italia, Eslovaquia y Austria”.

Grippa habló tras la firma de un acuerdo con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).