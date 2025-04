Unidad y reflexión en tiempos de dolor

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en la que el desplome del techo cobró la vida de decenas de personas, ha dejado a todo el país en un estado de shock y dolor y en momentos como estos, es fundamental que nos unamos en solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas.

En nombre de toda la diáspora expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos, aunque en un momento donde cientos de familias sienten la pérdida de sus parientes, pues debo decir con el corazón henchido de sentimientos, que no hay palabras que puedan aliviar el dolor que están sintiendo, pero quiero que sepan que no están solos, estamos todos juntos en este momento de duelo y desesperación.

La tragedia de la discoteca Jet Set nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, visto que en cualquier momento podemos ser llamados a dejar este mundo; y por eso consideramos que es fundamental vivir cada día con intensidad, amor y gratitud, sin egoísmo, sin maldad y tendiendo la mano a los más necesitados.

“Las tragedias nos enseñan a valorar la vida y a aprender de nuestros errores, para que no se repitan en el futuro: La sabiduría se encuentra en la reflexión y el crecimiento después del dolor”.

Este lamentable acontecimiento que hoy tiene postrado en sus hogares a muchas familias, también debe servir para que aprendamos a definir el color gris del blanco, ya que el primero generalmente está asociado con el duelo y el luto, mientras el segundo se coloca en el umbral de la limpieza y la pureza.

¿Por qué hago esta comparación de colores?, sencillamente para que aprendamos a entender que a veces los problemas están a nuestro alrededor, lo conocemos y no tomamos las iniciativas de lugar para enfrentarlo con severidad y a tiempo, con los fines de evitar daños colaterales.

Es importante que las autoridades que componen el gobierno aprendan de esta horripilante tragedia. Es hora de que las autoridades sean más vigilantes en cuanto a la supervisión de las estructuras en nuestro país, porque, no podemos permitir que la negligencia y la falta de responsabilidad cobren la vida de personas inocentes.

Proceso

¿Quién paga los muertos del Jet Set? ¿Será procesado el propietario de la discoteca, por su dejadez después del incendio que se produjo hace dos años? “La justicia exige que los culpables sean procesados con rigor, sin piedad ni indulto, ya que actualmente la impunidad es un veneno que corroe la sociedad”.

La codicia y el afán de lucro no pueden ser más importantes que la vida humana, es hora de que cambiemos nuestra perspectiva y valoremos lo que realmente importa, porque el dinero no lo es todo en la vida. Dios está cerca y en cualquier momento podemos ser llamados a su redil eterno, y cuando eso suceda no habrá vuelta atrás.

En este momento de dolor, es fundamental que busquemos la fortaleza en nuestra fe, que busquemos la guía y el consuelo en la palabra de Dios, que nos unamos en oración y en solidaridad para superar este momento difícil de luto, dolor y desesperación.

Quiero exhortar a todos los dominicanos en el exterior, a los países hermanos y a todas las personas para que nos unamos en solidaridad con las familias de las víctimas, expresando nuestro apoyo y nuestra oración en este momento tan angustioso para el país.

La tragedia de la discoteca Jet Set nos recuerda que la vida es frágil y que la seguridad es un derecho fundamental. Este doloroso evento debe impulsar al gobierno a reflexionar sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad, para que este lamentable acontecimiento jamás vuelva a repetirse.

