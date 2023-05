UNICEF informa la desnutrición de niños se ha disparado en Haití

La violencia armada ha disparado en un 30 % la desnutrición aguda severa en los niños de Haití, en relación a 2022, y muchos morirán si no se toman medidas urgentes, alertó este jueves Unicef, que necesita recaudar 17 millones de dólares para las primeras etapas de la respuesta a esta crisis.

La desnutrición, que en su forma crónica afecta a casi uno de cada cuatro niños en Haití, está aumentando por el conflicto provocado por los grupos armados, que ha restringido el acceso de los menores a la nutrición básica, los servicios de salud y las condiciones de agua segura, higiene y saneamiento (WASH, en inglés), dijo el ente de la ONU.

BROTE DE CÓLERA

La crisis de desnutrición se ve agravada por un brote persistente de cólera, que ha sido un duro golpe para los niños que sufren de desnutrición aguda severa, también conocida como emaciación severa.

En este contexto, “se espera que más de 115.600 niños sufran emaciación grave en 2023, en comparación con los 87.500 del año pasado”, dijo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés) en un comunicado.

“Cada vez más madres y padres ya no pueden brindar el cuidado y la nutrición adecuados a sus hijos, y los padres no pueden llevarlos a los centros de salud debido al aumento de la terrible violencia causada por los grupos armados”, lo que “combinado con el brote de cólera en curso” provoca que “más niños sufren emaciación severa más rápidamente y morirán si no se toman medidas urgentes”, afirmó el representante de Unicef en Haití, Bruno Maes.

El organismo mundial precisó que se han notificado más de 41.000 casos sospechosos de cólera en Haití, de los cuales el 46 % corresponden a menores de 14 años.

