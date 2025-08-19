UNICARIBE entre universidades más innovadoras Iberoamérica

SANTO DOMINGO. – La Universidad del Caribe (UNICARIBE) en la República Dominicana figura entre las 30 casas de altos estudios posicionado por la calidad de la educación y currículo en Iberoamérica y América Latina.

La selección es del Ranking Educativo Innovatec, entre cuyos objetivos están el estudio y análisis de la calidad de la educación online y a distancia.

Esa institución escogió a varias universidades, entre las que figura en el 2025 UNICARIBE.

JÚBILO EN UNICARIBE

El Canciller de UNICARIBE, Dr. Alejandro Aybar, expresó el júbilo de las autoridades académicas por el posicionamiento educativo de la República Dominicana entre casas de estudios superiores en América Latina.

«En UNICARIBE estamos junto a un equipo de profesionales siempre innovando los procesos académicos acordes con las necesidades y uso de herramientas tecnológicas del momento en favor de nuestros estudiantes.

¨Esto es parte de los esfuerzos que estamos realizando a diario, lo que nos motiva y compromete aún más con una educación de calidad en todas las áreas del saber», dijo el Canciller.

Reconoció como excelente al equipo de trabajo de UNICARIBE bajo la rectoría del Dr. Emilio Mínguez, así como a los estudiantes por sus esfuerzos en el mejor desempeño para el logro de nuestras metas de calidad y su posición a nivel de la región.

El Ranking Educativo Innovatec 2025 cuenta con un jurado de reconocido prestigio en el campo de la innovación, educación y el ecosistema empresarial y emprendedor de Iberoamérica.

Analiza diversos indicadores para las valoraciones y puntuaciones de los diferentes centros y escuelas de negocio, entre ellos la Propuesta Académica, Contenidos formativos, plataformas de formación y carácter de innovación.

De esta forma, ellos evalúan mediante análisis, la calidad de la normativa ejecutiva y empresarial online de habla hispana de las Escuelas de Negocio y Centros en el contexto actual.

agl/of-am