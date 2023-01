Una oposición política desorientada (OPINION)

Si el liderazgo fundamental de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), encabezado por los ex presidentes Leonel Antonio Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez, persisten en seguir cada quién por su lado sin contemplar la posibilidad de concertar una alianza política de cara a las próximas elecciones, que descarten toda posibilidad de regresar a gobernar este país.

Si esas dos organizaciones políticas no terminan de entender bien temprano qué, separadas, sus posibilidades de llegar de nuevo a la conducción del Estado son cada vez menores, definitivamente estarían reproduciendo un error político histórico que sólo las conduciría a la inexorable derrota electoral.

Para refrescar un poco la memoria y darle más de fuerza objetiva a nuestra afirmación, paso a hacer referencia algunos episodios de la historia política dominicana del siglo pasado los cuales entendemos deben tomarse en cuenta. Veamos.

Por ejemplo, es menester recordar la histórica resistencia del profesor Juan Bosch en el 1990 para concertar una alianza táctica con el doctor José Francisco Peña Gómez para sacar al doctor Balaguer del control del Poder Ejecutivo.

Esa terquedad del otrora presidente del PLD no hizo más que facilitar la continuidad en el Palacio Nacional por cuatro años más del caudillo de Navarrete.

Posteriormente, se produce la fragmentación del (PRD) y la separación política y partidaria de Jacobo Majluta y Peña Gómez, lo que dio paso a que esos importantes líderes fundaran por separado dos partidos, el Partido Revolucionario Independiente(PRI) y el Bloque Institucional Social Demócrata (BISD).

Este hecho permitió que el doctor Balaguer siguiera en la silla de alfileres y posteriormente se produjera el advenimiento al poder del Partido de la Liberación Dominicana(PLD) con el doctor Leonel Fernández como presidente de la República Dominicana.

Desde luego, la historia política dominicana registra otros sucesos de la misma estirpe, pero por razones de espacio no puedo enumerarlos, por lo que me permito, con todo respeto, sugerirles a esos dos discípulos del maestro del relato breve y pensador político latinoamericano, profesor Juan Bosch, que se aboquen a pensar en la historia. Porque los individuos al igual que los pueblos, si no conocen su historia, están condenados a repetirlas.

