Una nueva tormenta invernal pone en alerta a Nueva York

NUEVA YORK.- Una nueva tormenta invernal vuelve a poner en alerta a los newyorkinos y los meteorólogos en Estados Unidos indican que el fin de semana será frío, ventoso y, en algunos momentos, algo inestable en el área triestatal.

Durante las últimas semanas, el área metropolitana de Nueva York ha experimentado varios episodios de frío intenso, con sensaciones térmicas que han obligado a muchos a sacar de nuevo las parkas más pesadas y las bufandas que solo se usan en los inviernos más duros.

Según las proyecciones actuales, el fin de semana de San Valentín se mantendría mayormente seco en la ciudad, con el mayor riesgo de precipitaciones concentrado entre el domingo y el lunes, lo que reduce las probabilidades de una nevada significativa justo durante la noche romántica.

EL SISTEMA INICIARIA CON NIEVE

Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather, explicó que el sistema podría iniciar con nieve, pero no necesariamente se mantendría así. “Probablemente comenzaremos con nieve, luego pasaremos a aguanieve, lluvia helada y luego lluvia, y luego podría ser que la mayor parte de la tormenta sea más bien lluviosa”, compartió Roys.

En otras palabras, aunque podría haber algunos copos iniciales en sectores del área triestatal —que incluye partes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut— la acumulación sería limitada o incluso nula en la ciudad, especialmente en zonas densamente urbanizadas donde el asfalto se mantiene más templado.

ZONAS CON MENOR IMPACTO

No todas las áreas enfrentarían el mismo escenario. De acuerdo con Roys, existe la posibilidad de que sectores como Staten Island y partes de la ciudad de Nueva York queden en el borde norte del sistema, lo que cambiaría notablemente la intensidad de la precipitación según el barrio.

“También estamos considerando la posibilidad de que la ciudad de Nueva York y Staten Island se encuentren en la periferia norte de esta tormenta”, dijo Roys. “Luego, analizamos a qué distancia al norte se siente la precipitación. Y si no es así, entonces se trata simplemente de una presencia seca”.

