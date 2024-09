Una historia mal contada: Jesucristo

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

La historia trata de recordar los acontecimientos de importancia que hayan tenido un momento histórico. En el caso de Jesucristo, se recuerda y se comunica que él como Hijo de Dios y Salvador del mundo, tuvo su existencia en un mundo ajeno a su propósito. Por eso, su historia no ha sido contada con toda veracidad, por algunos que han escrito sobre él. Esto se debe a que los objetivos de quienes escriben deben sujetarse al objetivo de Jesucristo.

La iglesia de Cristo, no ha podido guardar y comunicar el mensaje de Dios, desde un enfoque lineal, debido a que han pasado muchos sucesos que han hecho descontinuar la iglesia en muchos lugares, no así del mundo en general. Fuerzas contra el cristianismo han habido que no lo han dejado avanzar, como tampoco cohabitar junto a ellos; especialmente la política, como otras religiones surgidas después de él.

Penoso es decir que, la religión que sirve de móvil a Cristo, ha tenido tanto tropiezos, que da hasta verguenza recordarlos, como fueron las indulgencias y la santa inquisición. Fueron hechos que en lugar de fortalecer a la religión cristiana, la han puesto de rodillas ante filosofías superfluas, pero que han sido aceptadas por sus contemporáneos. No ha sido fácil permanencia de Cristo y su iglesia en el mundo.

Errores

Uno de los errores del cristianismo es que en muchas épocas se ha subido en el caballo de políticas, guerras y razas para caminar hacía adelante o para permanecer, sin tomar en consideración que todo eso es contrario al espíritu del cristianismo, como también del mismo Cristo. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida., a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado» 2 Ti. 2:4, 5.

Asimismo, Pablo renunció a todas las cosas, dejándolas como basura para asirse de Cristo, reconociendo a Cristo como conocimientos, sabiduría y poder de Dios. Por eso escribió: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo» Col. 2:8.

Decir que la historia de Cristo ha sido mal contada, parecería una exageración, sin embargo, el simple hecho de tantas iglesias diferentes y contradictorias cada una de otras, es evidencia de esa realidad. Tenemos una sola Biblia, que en su esencia no se contradice, pero los que han hecho interpretaciones, desde sus primeros siglos hasta ahora, se contradicen. Sin duda, que las luchas intestinas han llevado a esas desviaciones inaceptables.

Jesucristo es personaje histórico, quien vive en el presente, como tal, en lo humano es histórico, y en su sacrificio también, pero él resucitó y vive para siempre, estando sentadoa la diestra de su Padre, en el cielo. Muchos se han desviado de la fe en Cristo y de su verdad y gracia, parloteando contra la verdad sobre Cristo y sus enseñanzas. Jesucristo es la manifestación del poder, del amor y la justicia de Dios en favor de la humanidad creyente.

El doctor Lucas escribió: «Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por oden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido» Lc. 1:1- 4.

Lucas vuelve a escribir, diciendo: «En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espítu Santo a los apóstoles que había escogido; a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios» Hc. 1:1- 4.

La historia de Cristo es real, y debemos enseñarla como tal. Cada humano debe saberla y creerla, para su beneficio espiritual. Contemos su historia tal como es.

