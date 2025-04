Roberto Fernández de Castro: Nubes y reflexiones de N. York

Roberto Fernández de Castro y su esposa Rosario

Roberto Fernández de Castro, por buen tiempo sobresaliendo dentro de la cúpula de la cardiología dominicana, acaba de sorprender con una manifestación artística muy alejada del quehacer científico y que lo proyecta con nuevos perfiles en la sociedad capitalina.

En la añeja Casa de Teatro, en el corazón de la zona colonial de Santo Domingo, Fernández de Castro inauguró la exposición de fotografía Clouds and reflections of New York (Nubes y reflexiones de Nueva York), la segunda que hace en este renglón.

Consta de 40 imágenes bellísimas, atractivas y bien logradas del icónico parque Central y de puntos céntricos que dan la sensación de presentar la esencia, el encanto y la magia de la llamada capital del mundo.

Concretamente es una visión de Nueva York al inicio del invierno, integrando la naturaleza con la ciudad, destacando el ambiente gris nuboso y sus reflexiones.

El artista (ahora tiene que ser llamado así) se tomó una semana del periodo navideño del 2023 para recorrer el parque y el centro neurálgico de la urbe junto a su primo Manuel Voigt Tezanos y tomar un montón de fotografías con su celular, a la sazón un Samsung A22.

Se inspiró a este trabajo por la influenza que tuvo de Voigt Tezanos cuando le presentó, con sus múltiples detalles, la ciudad de Nueva York hace ya seis décadas.

Cuatro días

“El Parque Central fue el objetivo. Recorrimos durante cuatro días los senderos y paseos más importantes, deteniéndonos en lugares puntuales donde las imágenes visuales fueran más bellas, donde la atmósfera contrastara con las moles de concreto, emergiendo sobre las nubes grises cargadas de agua, al tiempo que se reflejaban a modo de espejo en los estanques y lagos”, explicó el médico expositor tras el acto en Casa de Teatro.

Apuntó: “Buscamos siempre un mejor ángulo para lograr una buena composición fotográfica. Una época ideal: fin del otoño e inicio del invierno”.

Pero el parque Central no fue la única área observada.

“Siguió nuestra caminata por la Quinta Avenida en Christmas: Rockefeller Center con su icónico árbol navideño, la iglesia San Patricio y los bellos vitrales de exhibición y decoración navideña de la tienda Sacks; siguiendo luego la ruta hacia Time Square”.

“Otro día hicimos ruta hacia el West Side, caminando a través de la High Line Parkway, poco conocida por muchos neoyorquinos, pasando por el Distrito Meatpacking en dirección a Little Island, precioso lugar con unas vistas impresionantes de la ría del Hudson y de los rascacielos de New Jersey, captando momentos fotográficos increíbles”.

“Como todo apasionado de la fotografía hice muchas tomas, no puedo decirte cuantas, pero el momento es efímero y la imagen puede cambiar en pocos segundos. Luego viene el descarte y la selección”.

La exposición estará abierta al público hasta el 15 del presente mes y se planea llevarla a Nueva York a finales de mayo.

Martin J. López R., quien actuó con curador, opina que “con esta segunda exposición individual, su autor da un paso al terreno de la maestría, por lo que le deseamos más ocio creativo y nuevas producciones en los años por venir”.

Labor profesional

Fernández de Castro se graduó de doctor en Medicina “Cum Laude” en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1975 y cursó un “magister scientiarium” en cardiología en la Universidad Central de Venezuela, donde además hizo una subespecialidad en hemodinamia y cuidados intensivos cardiacos.

Se desempeña como cardiólogo intervencionista en el Centro Cardiovascular Dominicano y es gobernador de la Sociedad Internacional de Farmacología Cardiovascular (FISCP). Fue presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología y es autor de más de 165 trabajos científicos, charlas y conferencias.

Su afición por la fotografía lo llevó a ser alumno de los cursos de cine y fotografía impartidos hace muchos años en Santo Domingo por los sacerdotes Alberto Villaverde y José Luis Sáez. Fue miembro fundador de Cine Club Dominicano.

Su primera exposición individual fue “Creatividad y desenfado del carnaval”, en el Centro Perelló de Bani en el 2017, reeditada en el Club Deportivo Naco en el 2018.

