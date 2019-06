OPINION-Una estrategia diabólica: una nueva crisis, ahora contra Danilo

Nuestra nación, todos estos días, ha recibido un feroz ataque a la corona (nuestro turismo). Ha sido una embestida descomunal por parte de varias cadenas internacionales de Canadá, Estados Unidos —y específicamente en NY—, Suramérica y Europa.

Notar que hasta ahora no hemos visto ningún medio, de ningún país asiático sumarse a la conjura maléfica.

Lo que más llama la atención no es el ataque en sí, pues como he ilustrado en trabajos anteriores, todo responde a un interés, a una razón o algún motivo evidente u oculto. Lo que no deja de sorprenderme es que mientras esto está sucediendo, sólo la gente del medio artístico, los más nobles, han salido al frente de esta despiadada y sucia campaña en contra de nuestro adorado país, en contra de nuestro pueblo bueno y trabajador —ayyy si ellos supieran la verdad—.

¿Y LOS PATRIOTAS DE PACOTILLA DONDE ESTÁN?

Observen que no hemos visto un solo político de esos pseudo nacionalistas de la oposición —y mucho menos de la oposición interna al gobierno, que es más sospechoso aún— salirle al frente a esta sinvergüenzada sin precedente en nuestra historia republicana.

Es como si todos ellos supieran, con antelación, lo que está sucediendo y se han mantenido en completo silencio de complicidad en relación al asunto. Muy sospechosamente sólo han estado atacando un tema, muchísimo menos relevante, como es la farsa y poco creíble defensa de la constitución: llevando motoconchistas al congreso y demás personas necesitadas. También patrocinando de nuevo grupos subversivos como falpo y reeditando el apoyo económico a la marcha verde.

También estos farsantes han estado refiriéndose a los altos niveles de delincuencia —no dudo que patrocinada— sin aportar ni ideas ni soluciones a dicha situación, todo esto a pesar de que las estadísticas muestran un marcado descenso.

El asunto es que todos estos temas se realzan cada 4 años, se patrocinan y sistemáticamente se comparten en las redes, a los fines de sacar capital político. El drama de los farsantes y el show politiquero empieza 12 meses antes de las elecciones y se intensifican de 6 a 3 meses previo a dicho proceso. Es un modo muy aberrante de hacer política.

A modo de evidencia, donde se muestra una correlación con lo citado más arriba, les presento un dato muy interesante: Si vemos los comentarios y los “ratings” de los turistas que nos visitan en páginas comowww.ebooking.com y www.tripadvisors.com de hace un año atrás todos los comentarios son maravillosos. Pero si vemos los de estos días hay mucha confusión debido a la campaña sucia dirigida por un “THINK-TANK” dominicano : https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g147293-i28-k10703499-Tainted_alcohol-Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_Republic.html—

Dicho esto, y basados en nuestro análisis situacional comparativo, nos atrevemos a afirmar de manera categórica que, la presente campaña contra el país —tanto en el frente externo como el interno— es otra gran conspiración política.

Es decir todo esto es lo que se conoce como un “inside job” patrocinado, producido y dirigido y por un “Think-tank” propiedad de un expresidente, que también tiene oficinas en New York; el cual se maneja de manera muy poco transparente, que cuenta con recursos económicos interminables, pues tienen fama de aceptar dinero sucio y oscuro, también de gobiernos déspotas y que se ha especializado en la creación de todo tipo de crisis políticas y económicas para afectar y perjudicar al gobierno al cual se enfrente su fundador, a los fines de volver al poder, como sea.

LA PRODUCCIÓN DE LA CRISIS DEL DÓLAR DEL 2004, (ATACANDO LA DIMENSIÓN ECONÓMICA)

El caso más conocido, descarado y criminal de este grupo, fue la campaña del 2004 contra el presidente Hipólito Mejía — muy mal manejada y pésimamente gestionada, pues los “estrategas” del presidente Mejía, si verdaderamente había alguno, nunca entendieron de donde venían los tiros—-.

Con cuantiosos recursos provenientes del narcotráfico se montó un esquema sistemático de aumento ficticio de la demanda del dólar, con el criminal propósito de aumentar la prima colocándola alrededor del RD$60 x US$1, también soportada con un sistemático apoyo mediático (esa vez a lo interno) a los fines de crear una crisis económica sin precedentes, que de manera “normal” no se justificaba, y que quebró miles y miles de empresas, pero que además llevó al suicidio a miles de empresarios e ingenieros, así como también a la quiebra de varios bancos del sistema.

Esa crisis pudo llegar a crear un efecto dominó que llevaría a quebrar el entero sistema económico y financiero del país. Pero nos salvó la campana de las elecciones y el veredicto de la JCE. Pues como siempre estas conspiraciones diabólicas ellos solo las montan en tiempo de elecciones, de 18 a 12 meses antes, cuándo los hijos de lucifer desean volver al poder.

Esa vez no importó la patria, ni el mal que se le hacía a millones de dominicanos de todas las clases sociales.

Hay que recordar que después de crear ese caos sin precedente, y los efectos colaterales del mismo, una vez el presidente Mejía perdió su reelección, la tasa del dólar volvió “de manera mágica” a la normalidad, pues el efecto trampolín de cambiar los pesos del narcotráfico por dólares, cesó inmediatamente y para borrar huellas el principal capo del narcotráfico fue apresado y extraditado —tal fue la traición según él mismo se lamenta—.

Observar que, alcanzar los niveles del dólar del 2004 a cómo está hoy ha tardado 15 años. Este es un simple dato que demuestra nuestra tesis en el caso particular de aquella conspiración diabólica y malvada de aquellos que deseaban impedir, a todo costo, la reelección de ese entonces, la cual se justificaba debido a que venía haciéndose un muy buen gobierno, hasta que se inició la conjura diabólica de Lío-nel.

Fue una conspiración maléfica, no contra el presidente Mejía que era el objetivo a derrotar, con una bomba de magnitud nuclear, sino contra todos los dominicanos que bien deberíamos asignarle la categoría de crimen de lesa patria y los culpables deberían ser juzgados por traición a nuestra nación. ¿Pero acá habrá gente con pantalones para eso? ¿Dejaremos que se la cobre Dios?

Si ustedes se preguntaban el porqué de la tristeza eterna de ese rostro gris de alma negra, que se muestra en las reuniones del comité político, en declaraciones a los medios, etcétera, encontrarán la respuesta en la carga mental que implica el cargo de conciencia de los miles de víctimas que perdieron sus vidas en ese período, tan sólo por la ambición desmedida de alcanzar el poder al costo que fuera.

LA PRODUCCIÓN DE LA PRE-CRISIS ACTUAL (ATACANDO LA DIMENSIÓN SOCIAL PARA GENERAR DISTURBIOS)

Ahora tenemos una situación diferente, pero muy similar. El mecanismo es el mismo. La diferencia es que esta vez, en la estrategia inicial, el ataque se ha montado hacia un otro renglón de la economía, es decir hacia el turismo, que en este momento es uno de los principales motores de nuestra economía y que impulsa todo los demás sectores económicos, junto con la inversión extranjera, la cual tiende alejarse cuando se causan disturbios sociales.

Si se lograra el objetivo de hacer colapsar este sector se haría colapsar toda la economía precisamente ahora en un período preelectoral con el único propósito de Impedir:

(1) Primero, la modificación constitucional, debido a la distracción continua a través del patrocinio de continuos incidentes altamente mediáticos y al caos social que se pretende lograr.

(2) Segundo, la eventual reelección del presidente Danilo Medina, quien hasta ahora ha tenido una gestión impecable —Salvo dos o tres cositas pendientes de implementar para que la macroeconomía impacte la microeconomía y el progreso sea más homogéneo en la realidad, algo que el equipo económico ha sido incapaz de lograr y aún no tienen la humildad de preguntar a fin de implementarlo en los próximos 12 meses—.

El Presidente Medina es merecedor de varios doctorados honoris causa de las principales escuelas de economía del mundo por los logros que ha alcanzado y que ahora se pretende destruir.

A nivel macroeconómico el país viene creciendo de manera sostenible gracias a la gestión del presidente y al apoyo de su mejor aliado el Ing. Miguel Vargas; pero LAMENTABLEMENTE, resaltado en mayúsculas, dentro de poco habrá elecciones y los farsantes sedientos de venganza quieren volver a usurpar el poder, entonces en ese oscuro “Think-tank” han conjurado crear y producir otra crisis de magnitud nuclear, con el claro objetivo de tumbar al Presidente Medina e imponer a Lío-nel en el PLD y en el gobierno.

Fernández, con su slogan altanero de “No hay marcha atrás” se delata y dice cuan consciente está de lo que se está llevando a cabo en contra de este pueblo, en el frente interno y en el frente internacional.

Lió-nel como hemos dicho se volvió bruto y aún no se ha dado cuenta del meta mensaje que implica su torpe slogan de “No hay marcha atrás” pues ciertamente el país no retrocederá eligiéndolo a él. Y los que estamos del otro lado del tablero, no lo permitiremos. Lío-nel es el pasado, y tanto la lógica como la física del universo dicen que después del presente viene el futuro.

LA PARTE “SOFT” Y LA PARTE “HARD” DEL ATAQUE

El plan diabólico del “Think-tank” del expresidente no se ha limitado a la parte “soft” de las campañas internacionales en contra del país y específicamente atacando el turismo para generar una crisis económica que justifique disturbios sociales.

También se han preparado para una vuelta del tipo “A LA MALA” buscando asustar al gobierno y a las fuerzas armadas:

Esta vez han sonsacado cuánto militar retirado se deje y esté dispuesto a traicionar a su país y a su gente con un argumento falso y flojo de defensa a la constitución, que dicho sea de paso en sí misma establece cómo en democracia puede ser modificada. Pero acá estos gorilones no están tratando de imponer democracia, más bien están tratando de imponerse ellos de manera anárquica, aunque muera gente inocente, aunque se perjudique el país.

Han reclutado exmilitares con largas colas, dispuestos a patrocinar el caos que de manera pública y descaradamente ya admiten, cuando amenazan con movilizar al pueblo —vean las declaraciones de Bauta— como si hay pendejos dispuestos a morir para que un farsante des-gobierne, degenere y corrompa aún más el país.

Lo cierto es que los cobardes que han diseñado dicho macabro plan contra un pueblo noble y trabajador no estarán al frente cuando los disturbios que han planificado comiencen.

Pero si se puede quemar el Congreso Nacional como ellos andan diciendo, seguro ese “Think-Tank” ubicado en la Esperilla, que es la casa de Satanás en RD, también puede ser objeto de protestas debido a sus maléficas conspiraciones donde murieron miles de personas, resultado de las crisis pasadas generadas de sus maquinaciones.

Esta ya es una lucha entre “EL BIEN” y “EL MAL” y de seguro que los de “La marcha blanca” encabezados por el pueblo y las iglesias muy pronto irán a protestar para que paren de hacer tanto mal y exigir el retiro de Lío-nel de la política dominicana.

EL PLAN “B” DE LIO-NEL

Para algunos el plan “B” de Lionel no es irse del PLD, pues lo consideran un cobarde, que prefiere vivir en una farsa continua, en muchas áreas de su vida personal y familiar. Con dos millones de “Firmas Fantasmas” muchos consideran que debería irse al partido reformista. ¡No lo hará! —Así como no toma decisiones en su vida personal prefiriendo dormir con el enemigo para evitar deteriorar más su figura—. ÉL esperará a que lo expulsen del PLD.

Ellos también, en el oscuro “THINK-TANK” han pensado que: Si Lío-nel no pasa en las internas del PLD, y no pasará, eventualmente en su “plan B” él buscaría darle el triunfo a una oposición controlada y financiada por él (específicamente a A-di-bi-na-der quien no pega una) con quien como hemos denunciado ha sellado una alianza y asociación política a cambio de protección e impunidad para él y los suyos.

Lo que Lío-nel pretende es el clásico caso de “gano como quiera”, pues soy yo quien reparte las cartas y los demás están jugando con mis cartas.

Como dije antes “Lío-nel se guayó y tal vez aún no lo sabe”. Ojalá esté preparado para lo que se le viene encima.

CONCLUSIÓN

Si alguien se había preguntado de la posibilidad de una nueva conspiración diabólica y malvada que está en marcha, dirigida desde ese “Think-Tank” propiedad de ese ex-presidente para hacer tambalear la economía nacional, pero esta vez atacando el motor principal de la economía, que es el turismo, a los fines de crear una situación que justifique grandes disturbios sociales, sepa que no es ciencia ficción. “Is happening now” o lo que es lo mismo es un hecho en desarrollo.

Es el mismo guion estratégico del 2004, con algunas variantes, ahora contra el gobierno de su propio partido. Todo esto con el objetivo de cobrar venganza.

Están corriendo el mismo guion del 2004 cuando sacaron a Hipólito del Poder, repetimos:

Con dinero del narcotráfico dispararon la demanda del dólar al RD$60 x US$1, creándose una situación inmanejable donde quebraron miles de empresarios, se suicidaron muchos contratistas, quebraron varios bancos, etcétera. También algunos se hicieron mucho más ricos.

Ahora que les hemos descubierto su nueva maldad, que esperen la respuesta a su maléfico plan, pues no creo que el equipo estratégico del presidente Medina se quede en las gradas viendo cómo estos malvados delincuentes de cuello blanco dañan a un entero país.

