Una empresa de Celso Marranzini fue multada con RD$ 5 millones

Celso Marranzini

SANTO DOMINGO. Una empresa de valores de Celso Marranzini fue multada por RD$5 millones por la Superintendencia de este mercado, debido a que realizó actividades no autorizadas y contrarias a su objeto social.

Según ha revelado el portal N Digital, la sanción afectó a la empresa MPB MultiValores y es la multa más alta impuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) desde 2019.

Dice que en su generalidad los montos en estos casos han sido por RD$50 mil, RD$100 mil, RD$300 mil y RD$500 mil.

Otros tipos de sanciones frecuentes son amonestación escrita o verbal, añade.

MARRANZINI ATRIBUYE LA INFORMACIÓN A SU PRESENCIA EN FIDEICOMISO PUNTA CATALINA

Marranzini ha respondido a la información señalando que la sanción a esa firma de su propiedad fue debido a un error en una emisión que define como “casos normales y que ocurren con frecuencia en este tipo de mercado”.

La atribuye al hecho de ser presidente del Comité Técnico del fideicomiso de Punta Catalina, según reciente designación del presidente Luis Abinader pues el hecho, indica, sucedió hace varios años.

“Todo esto viene alrededor de Punta Catalina, desgraciadamente; si y no estuviera en Punta Catalina….además, hace tiempo que sucedió”, dice.

Explica que la multa debió ser por RD$500 mil pero alcanzó los RD$5 millones porque ocurrió en el 2017, cuando la ley cambió y los montos por esos conceptos fueron aumentados.

Señala que fue impuesta hace poco más de un año y el hecho que la motivó ocurrió en el 2017, lo que implicaba que ya había perimido y sus abogados le recomendaron no pagarla.

“El caso incluso, había perimido, y mis abogados me recomendaron no pagar la multa. En mi caso, fui más estricto: yo pude no haberla pagado y le dije a mis empleados: la vamos a pagar, pero se la voy a descontar a todo el mundo de la bonificación, para que aprendan a no equivocarse, porque fue por un error sencillo; no fue nada del otro mundo, gracias a Dios”, expresa.

Agrega que todas las empresas de valores son amonestadas y que su compañía no constituye una excepción.

cfl-am