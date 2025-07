Buscan determinar cómo será manejado caso acuchillamiento

SANTO DOMINGO.- Autoridades judiciales de la República Dominicana tratan de determinar de qué forma abordarán el caso de un joven que el martes último mató a cuchilladas a una mujer e hirió otras cinco personas en un edificio de apartamentos de un exclusivo sector de esta capital.

Buscan establecer si el agresor, Jean Andrés Pumarol Fernández, está apto o no para ser enjuiciado, ya que su familia dice que él ha estado recibiendo tratamiento siquiátrico desde hace unos diez años, por esquizofrenia.

Pese a este argumento, el Ministerio Público, dadas las circunstancias del caso, ha considerado que la prisión preventiva es la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial, conforme al artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal.

El debate se centra no en si es culpable o no de los hechos cometidos, sino más en cómo se llevará a cabo el proceso judicial, y si su condición mental lo inhabilitaría o no para ser procesado.

Los vecinos del agresor y familiares de las víctimas señalan que este nunca dio notaciones de conducta agresiva, ni de qué se encontraba enfermo.

De acuerdo a las autoridades, el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV y agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, quien perdió la vida.

Además, atacó e hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al referido residencial, junto a representantes del Ministerio Público, atendiendo a una llamada que moradores hicieron al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Durante la intervención, lograron controlar y arrestar al imputado, quien se encontraba armado con cuchillos y mostraba una conducta violenta.

