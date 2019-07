Una calma relativa llega a la R. Dom., tras semanas de manifestaciones

SANTO DOMINGO (Prensa Latina).- Luego de semanas de enfrentamientos, manifestaciones, diatribas y hasta un Congreso militarizado, habló el presidente Danilo Medina para anunciar que no optará por la reelección, y una calma relativa llegó a la República Dominicana.

La esperada alocución del mandatario el 22 de julio, para dar a conocer su posición con respecto a la reelección presidencial, bastó para aplacar los ánimos -momentáneamente- y dar respiro a un país que debatía alrededor de una posible reforma constitucional.

Aunque su mensaje tuvo varias aristas y sirvió para resaltar lo alcanzado por su Gobierno durante los dos períodos en el poder, lo más importante expresado fue que no se iba a reelegir, un pedido de elecciones limpias y el llamado a inyectar con sangre nueva el proceso electoral.

Y sobre esto último comenzó la diatriba casi de inmediato, pues las palabras del presidente tranquilizaron a esta sociedad en cuanto a que la carta magna no sería alterada y él terminará en 2020.

Pero hablar de sangre joven pareció una abierta negativa a la candidatura del presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

Politólogos dominicanos señalan que la calma relativa será de poca duración, pues los plazos y tiempos se acortan de cara a los comicios primarios del próximo 6 de octubre y de aquí al 22 de agosto, fecha tope establecida por la Junta Central Electoral para entregar los listados de los precandidatos, ‘habrá de todo como en botica’.

Como expresaron dirigentes políticos, de toda esta etapa de tensiones el partido de Gobierno salió golpeado y con heridas difíciles de sanar y tal vez por ahí debe empezar todo, si aspiran a buscar consensos, algo complicado pero no imposible.

La batalla de octubre es de vital importancia pues de esas primarias saldrán los dos principales contendientes a la silla presidencial y todo parece indicar que no importará mucho la juventud de la sangre, sino ganar.

De acuerdo con un artículo publicado por Diario Libre, la edad de los 12 aspirantes por el momento a la candidatura presidencial por el PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) oscila entre 78 y 43 años, y la mayoría tiene un largo camino recorrido.

El PRM cuenta con el postulante de mayor edad; se trata de Hipólito Mejía, de 78 años, que fue presidente de la República en el período 2000-2004, intentó su reelección en el 2004-2008 y perdió frente a Fernández.

Y como para hacer contrapeso esta organización política tiene al aspirante más joven; se trata de Wellington Arnaud, con 43 años, quien actualmente se desempeña como diputado.

El otro pretendiente y a quien muchos dan como favorito a llevarse la candidatura es Luis Abinader, de 52 años, que en las elecciones de 2016 fue candidato presidencial y perdió contra Medina.

En el caso del PLD el mayor de todos es Temístocles Montás, de 71 años, experimentado dirigente peledeísta que desempeñó varios cargos en el Gobierno. Sigue en edad Radhamés Segura con 69, quien ocupó funciones de presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y vicetitular Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

Continúa el presidente del PLD, Leonel Fernández, para los conocedores el hombre a derrotar en esa organización política, tiene 65 años, y ha sido tres veces presidente de la República, en los períodos 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012.

Posteriormente en orden de edad aparece el actual presidente del Senado, Reinaldo Pared, de 62 años y Carlos Amarante y Maritza Hernández con 59; el primero fue ministro de Interior y Policía, de Educación y senador, mientras la segunda llegó a ser titular de Trabajo.

Asimismo, los de menos edad son Andrés Navarro (55 años), antiguo ministro de Relaciones Exteriores y de Educación; Francisco Domínguez (53), senador, procurador, secretario de Trabajo y ministro de Medio Ambiente y el benjamín Manuel Crespo (48), secretario de la Juventud y presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático.

Comienza temprano el forcejeo en el PLD

Muchos presagiaban para los próximos días y semanas enfrentamientos, choques y forcejeos entre quienes aspirarán a la Presidencia pero nadie imaginó que comenzaran tan rápido.

Los precandidatos seguidores del mandatario ya decidieron unirse para escoger a uno de ellos rumbo a las primarias.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que los precandidatos presidenciales de la tendencia de Medina serán medidos con el fin de «lograr una figura potable hacia las primarias».

Aseguró que «el danilismo está más fuerte que nunca y vamos a ir unidos a las primarias, y vamos a ganarlas en los niveles legislativos, municipales y presidencial, no le quepa la menor duda». En esa dirección, medios de prensa dieron a conocer que los aspirantes presidenciales de la mencionada facción, llevarán a cabo una precampaña de un mes en busca de ganar más adeptos, luego serán medidos por encuestas y quien logre mayor simpatía electoral será el rival de Fernández en las primarias.

El destacado periodista dominicano Nelson Encarnación, en artículo que divulgó recientemente opinó: «el jefe del Estado, al desistir del espinoso camino de la reforma, puso el balón en una cancha ligeramente más controlable por él, pero sólo ligeramente».

Esto así, en razón de que no representa ninguna garantía de éxito el endoso de sus simpatías a competidores por la candidatura presidencial que un año después de salir al ruedo, no marcan, todos juntos, el 15 por ciento de las encuestas.

Por consiguiente, es previsible que apaciguados los ánimos, el partido oficialista se encamine a la consolidación de una oferta electoral competitiva y con elevadas posibilidades de ganar en el próximo mayo. Si bien es cierto, en su discurso el presidente no disimuló su contrariedad por el nivel de la crispación -en algunas ocasiones transmitió encono y hasta frustración-, el espíritu de cuerpo el cual ha sido fundamental para los reiterados éxitos electorales del PLD se debe imponer, concluyó.

En fin, esperemos y todo parece indicar que al final se impondrá el deseo de obtener el triunfo por encima de todo lo demás que rodea la situación.