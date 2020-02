Una buena taza de café

EL AUTOR es periodista. Reside en Puerto Plata.

No escaparán del brazo de la Ley. Realizarán cambios, se aliarán para tratar de permanecer con el poder. Darán asco y lástima. Pasarán meses, tal vez años, pero los veremos quizás arrepentidos y avergonzados de haber hecho tanto daño a la sociedad dominicana.

Políticos, periodistas, comunicadores, artistas, intelectuales, empresarios, comerciantes, dirigentes sindicales y comunitarios la pagarán caro. Ellos. No su familia que muchas veces nada tiene que ver con el maligno accionar de sus parientes.

Poco a poco los pueblos despiertan. A veces los ruidos, las patadas, el dolor, la vergüenza, los golpes y empujones mueven, y esos movimientos producen despertares que es lo que observamos en la actualidad en países de nuestra América Latina incluyendo el nuestro.

No me vengan, que estamos sembrando odios, resquemores, sentimientos de venganzas y esas cosas, Lo que estamos recordando, es que si no tenemos un régimen de consecuencias la historia se repetirá indefectiblemente.

Una historia de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, nombramientos fantasmas con altos sueldos sin servir a la nación en casi todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años.

Luego del ajusticiamiento de Trujillo, nuestra democracia no debe estar como se encuentra. Débil, maniatada, con instituciones amarradas como si fueran propiedades de los gobiernos de turno.

En este cambalache donde prácticamente se “obliga” a la sociedad votante a escoger candidatos no de su preferencia pero que van ligados a personas buenas y honradas.

Necesitamos hombres y mujeres que tengan claro, a qué van al Congreso y a nuestros gobiernos municipales.

Necesitamos terminar con los borrones y cuentas nuevas. Por eso estamos como estamos!

Deseamos que cada ciudadano tenga bien en cuenta, que nadie está por encima de la Ley.

Que nuestros fiscales y jueces de las altas y cortes sencillas, tengan bien en cuenta que cualquier día pueden tener como acusados frente a ellos a ex presidentes, altos ex militares, y ex funcionarios y la tierra no temblará ni la nación va a irse por el despeñadero.

Puede ser algo tan normal como el café que nos tomamos en la mañana.

