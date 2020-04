Analizando la situación mundial, el mundo refleja en todos los aspectos que no tiene cabeza quien le dirija. Esto lo hace más democrático, pero a la vez más conflictivo. No hay dirección y por lo tanto, se desconoce hacía donde irá; es como las olas en el mar arrastradas por los vientos. Un mundo sin cabeza, nos induce a decir, un mundo sin visión, sin pensamientos, sin escucha atenta, en otras palabras sin cerebro. Esto se engloba diciendo un mundo en sin rumbo.

Una cabeza es aquella quien ve, oye y piensa con responsabilidad para llevar a alguien a determinado buen camino. La cabeza es responsable de los triunfos, pero también de los fracasos, y en tal virtud, asume la dirección y conducción de su responsabilidad para llegar a puerto su embarcación. Pero, quién puede asumir esa responsabilidad de ser cabeza. Con la complejidad del mundo, nadie quisiera asumir esa carga, lo cual nos dice que, estamos perdidos en este espacio sideral. No hay que ser optimista ni pesimista, sino realista, los dos primeros son “maquillajes”.

El problema producido por el Coronavirus, nos dice, quién dice la verdad, o cuál es la verdad del asunto. Sé que se hablará mucho de ésto, porque nadie quisiera que le responsabilicen de semejante barbaridad. Pero, a la vez, de una parte vino este Coronavirus. La más nefasta acusación es hecha por el fanatismo religioso, quien sin ir muy lejos, dice: “esto es una plaga enviada por Dios; “esto es un castigo de Dios;” “esto es lo que dice la Biblia, es una profecía,” aun citando la Biblia. Religiosos absurdos, ¿cómo culpar a Dios, de lo que no tiene responsabilidad? y si él es el culpable, ¿cómo orar pidiendo misericordia?

El que conoce a Dios, no le echará la culpa a él. El siervo de Dios, Santiago, escribió: “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie” Stgo. 1:13. De Dios no procede el mal. La acción de los ángeles en el cielo, los convirtió en diablo y demonios; Dios no los creó a ellos como tales. La acción del hombre, lo convierte en pecador y mortal; Dios no nos creó pecadores ni mortales. Dios es diferente, a lo que mucha veces se enseña de él.

Toda acción humana intencional o no, tiene una consecuencia en nuestra naturaleza, la cual fue creada por Dios, cuyas leyes, de la naturaleza, no deben ser transgredidas. El ser humano, recibió la responsabilidad de mayordomía de ésta, cuando Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra” Gén. 1:26. Esta responsabilidad recayó sobre el ser humano, cuidar de la creación, la cual era buena.

Cuando Dios terminó su creación, comprobó la calidad de lo que había hecho, como está escrito: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” Gén. 1:31. Sin embargo, el hombre y la mujer que eran buenos, se contaminaron con el mal, cuando comieron del árbol de las ciencias del bien y del mal. Por eso Dios dijo: “He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal…Y lo sacó Jehová del huerto del Edén…echó, pues, fuera al hombre… Gén. 3:22- 24.

La condición del hombre es tal, que sabe hacer lo bueno, como lo malo. Pero, el hombre ha usado más el mal que el bien, a tal grado, que el apóstol Pablo escribió: “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” Rom. 12:31. Todo lo que produce la muerte, tiene un origen en el pecado, como escribiera Pablo: “Porque la paga del pecado es muerte”… Rom. 6:23a; “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” Rom. 5:12.

El hombre es y debe ser la cabeza del mundo, pero éste perdió ese privilegio por causa del pecado. Satanás, con engaño, condujo al hombre a pecar, cito : “Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y y comí” Gén. 3:13. Este ha sido el problema desde la fundación del mundo. Al apóstol Juan, Dios le reveló una gran verdad, cito: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” Apoc. 12:9, y dice el versículo 12b, “¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”.

El mundo sigue la corriente de ese ser maligno, haciendo las cosas con las que él ejerce influencia sobre las personas. Todos los deseos pecaminosos proceden de él, y con ellos ha dominado a los hombres, robando a sí, el ser cabeza del mundo. Pablo escribió: “en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” Ef. 2:2.

Sin embargo, para que el hombre pueda recuperar la supremacía sobre Satanás y sus deseos, debe ser parte de la iglesia de Cristo, la cual Jesucristo edificó, para unir en un cuerpo a los salvados. Cristo es cabeza de la iglesia, de la cual es su Salvador. Pablo escribió: “Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador” Ef. 5: 23b. Sólo así, el hombre teniendo a Cristo como cabeza, recibirá, a través de él el dominio perdido, sobre el pecado y la muerte; Cristo es la vida y la resurrección.

Cristo es cabeza de la iglesia, y del hombre que se somete a él, pero él no es cabeza del mundo. El mundo está sin cabeza. Esto es lamentable, porque el hombre a cambio de los deseos impuros, renuncia a su responsabilidad. Satanás no es cabeza del mundo, pero lo ha vencido por medio del pecado, convirtiendo al hombre en su esclavo. Por tanto, todo hombre y mujer que quiera tener a Cristo como su cabeza, debe hacerse cristiano, puesto que Cristo es quien añade a la iglesia, cito “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” Hc. 2:47b.