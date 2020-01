Un mundo raro

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

POR MAXIMO CAMINERO

Encontrar ese rinconcito sumiso, callado, alejado y pleno del mas inmenso gozo terrenal, parece alejarse mas y mas.

Despertamos cada mañana con la conciencia alerta del devaneo de la incertidumbre diaria, que conste que está, ya no es “esa” incertidumbre humana en la que uno no sabe que le deparara el día a día con sus asuetos cotidianos, no! Hablo de esa otra en la que el mundo; cíclicamente concursa en esa ruleta rusa y nos mantiene a todos en vilo ante el descalabro nuclear o muerte generalizada de, sino todos, la mayoría.

Uno de repente se tiene que aprender nombres extraños y ciudades lejanas. Aunque cultural y geográficamente se aprende, no dejan estas lecciones de remover nuestro suelo y afincarnos en una realidad que sigilosamente nos bordea sin que percatemos en ella….hasta estos momentos.

Las imágenes de un general Iraní destruido, hecho pedazos. Saltan de celular en celular. Hoy , este mundo en el que solemos vagar de un lado al otro, se nos va achicando. El miedo nos obliga a re-pensar hacia donde nos dirigiremos la próxima vez y hasta….con cual pasaporte lo haremos.

Pensar que, por algún lado, en otra dimensión o nivel terrenal, hay unos individuos matándose entre si y que “ambos” utilizan las mas despiadas armas para despedazarse, da miedo! No se trata de cualquier cartel buscando asustar a sus contrarios y desparramando pedazos humanos como escarmiento a sus contrarios.

Esta otra línea, la dirigen gobiernos a los que elegimos nosotros. Se trata de elementos que manejan de forma general nuestra vida. Confiamos en ellos y en sus “justas” decisiones en beneficio de todos. Lo que no sabíamos, aunque siempre sospechamos, era de lo que eran capaces.

Podría ser este mundo mejor? Lo vamos a conseguir con los métodos que usamos? La competencia por abrigar el mayor arsenal de armas no se detiene. Se alega “un derecho” a defenderse que parece ser legitimo…pero, para que exista esté, tiene que haber un agresor….

Podríamos dejar de agredirnos? Lograremos respetar las diferencias culturales? Podremos en algún momento compartir los recursos de la tierra como un derecho de todos? Los usaremos para el bien de todos?

Este es sin dudas un mundo raro. No se cuantos otros mundos habrá y la forma en que “estos” se manejen con sus ciudadanos o habitantes. Pero quiero pensar que estamos equivocados. Que no es posible continuar creyendo en Dioses que nos inciten a la guerra o que en caso positivo, nos alienten al amor y nosotros continuemos con el odio.

Recuerdo que los dibujos animados de mi niñez , siempre tenían a uno o varios villanos. Los muñequitos de hoy no son diferentes. Aquí la guerra y la destrucción se nos inserta desde niños. Todo el desorden mundial lo vemos “normal” “natural”…y hasta “justo”.

Nos alabamos por nuestras armas y felicitamos a nuestros gladiadores por la cantidad de cabezas cortadas….nada que no contengan los libros sagrados surgidos del Tigris o Éufrates y áreas aledañas. Vamos tapando un escándalo con otro, desde el pobre Khashoggi descuartizado en la embajada Saudita de Turquía, pasando por Assange expulsado de la embajada Ecuatoriana en Inglaterra y hoy olvidado en una cárcel, hasta los ametrallamientos de odio en sinagogas hebreas en los Estados Unidos.

Son suficientes las razones que tenemos para engancharnos a astronautas y buscar en las estrellas ese otro lugar, que como decía al comienzo de estas líneas, pleno del mas inmenso gozo….no se si lo encontraremos ya aquí en la tierra. Estamos tan infectados de violencia y odio, que este mundo, ya no es un mundo normal, mas bien es, un mundo raro. O no lo creen así?

JPM

