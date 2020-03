Un hijo de Víctor Gómez Casanova dio positivo a prueba de coronavirus

Víctor Gómez Casanova

SANTO DOMINGO.- Un hijo director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, dio positivo a la prueba de coronavirus.

El funcionario explicó en su cuenta de Instagram (@vgomezcasanova) que la noche del martes la Dirección de Epidemiología les notificó el resultado, y que por tal razón han iniciado el protocolo establecido por el ministerio de Salud Pública.

Informó que “hemos sido recluido en aislamiento bajo el cuidado y supervisión de las autoridades”.

Dijo que junto a su familia está en “oración constante ante Dios y la Virgen de Guadalupe para superar esta difícil situación”.

“En mi caso, aún no he sido diagnosticado y hasta el momento no he presentado síntomas, pero dado lo contagioso de este virus, es mejor prevenir cualquier exposición, por lo que no estaré expuesto ni en contacto con ninguna persona, e inicio también el proceso de aislamiento y cuarentena que se corresponde en estos casos”, escribió.

Indicó que “estamos confiados y esperanzados en que saldremos victoriosos ante la adversidad de esta batalla”.

