¿Un cisne negro en el 2028? (OPINION)

El autor es abogado.

Ya los electores dominicanos probaron en este siglo un último gobierno del otrora glorioso PRD, aquel que fue encabezado por el accidente de la historia (2000-2004), y aún se mantiene fresco en la memoria colectiva el desastre que significó.

También a los gobiernos del que fue el último proyecto del profesor Juan Bosch, los de Leonel y Danilo, gobiernos que no solo dejaron una gran cantidad de actos de corrupción, sino que también legaron unas cifras históricas de impunidad, gracias al nombramiento estratégico de jueces y fiscales peledeístas, en los puestos claves del sistema de justicia penal dominicano.

Ya probaron al PRD disfrazado de PRM (2020-2028), con más de 250 casos de «faltas subsanables», como suele decirles la octogenaria, y un número importante de casos de corrupción, a lo que se les suman las entregas voluntarias y extradiciones de militantes de ese partido a las autoridades norteamericanas, por estar señalados de estar vinculados al narcotráfico y/o al lavado de activos.

Y con más de 3.5 millones de indigentes intelectuales habilitados para votar, gente que vive de los subsidios (en estado de necesidad), los cuales están capturados por un clientelismo que les asegura la compra de su voto cada cuatro años, la pregunta obligada es:

¿Surgirá un cisne negro en las elecciones del 2028?

jpm-am