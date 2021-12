Un amigo inolvidable

EL AUTOR es ministro cristiano.

El sustantivo amigo se deriva de la palabra amor, por lo que, un amigo es aquel que ama a otra persona. Generalmente, se confunde dicho sustantivo, debido a que la definición de amigo, depende en realidad de cada persona, ya que de acuerdo a las circunstancias que cada quien vive define quién es un amigo. «amigo -ga adj. n. Que tiene amistad. // Amistoso. // Que gusta mucho de alguna cosa o es partidario de ella… //Tratamiento afectuoso, aunque no existe una gran amistad» Dicc. Encl. Lexus Color.

Muchas personas dicen que no existen amigos, debido a que ellos han sido traicionados por alguien en quienes confiaron amistad. Esa frustración ha hecho que esas personas vivan solitarias, amargadas y sobre todo rencorosamente. El que no ha sido traicionado en la amistad, no debe juzgar a esas personas, porque no ha experimentado lo que ellas han pasado. Un amigo no existe a menos que esa amistad asuma a la otra persona como tal, lo cual no es fácil hacer.

Un amigo es aquella persona que es capaz de morir por la otra persona. Es esa persona que guardar el secreto, aunque éste le afecte negativamente. Un amigo es su otro yo, que se convierte en nosotros. Eso indica que ser amigo es algo de gran responsabilidad y es un gran privilegio serlo y tenerlo. Es una persona física, pero a la vez espiritual, puesto que convierte lo abstracto en hechos observables, lo cual identifica a la persona y a la vez solidifica la amistad en el otro.

Todos hemos tenido algún amigo inolvidable, pero eso se ubica de acuerdo a la etapa de vida del individuo. Los amigos de la niñez son inolvidables y a veces son los que más perduran, son llamados los amigos de la infancia. La inocencia, la sinceridad, honestidad, lealtad y confianza son propios de esta etapa; éstos son valores indispensables para la presencia de una verdadera amistad y duradera. Durante esa etapa vivencial infantil se pueden olvidar los nombres, pero no las vivencias.

En la etapa de la juventud se hacen con facilidad amigos, pero a la vez, así se pierden muchos de ellos. Esa es la etapa de las traiciones, de las deslealtades, de las desconfianzas y por ende de las contradicciones entre los amigos, lo cual hace desaparecer esa relación amistosa. Sin embargo, esas pérdidas, no se olvidan totalmente, sino que producen culpabilidades, confesiones y perdón, restableciendo en etapas siguientes esas amistades.

En las últimas dos etapas de la vida humana, se hacen pocas amistades, pero las que se hacen son más duraderas y sólidas. Hay varios factores que ayudan a la permanencia, como son: las experiencias anteriores, la madurez en las personas, la independencia en esa etapa y sobre todo la necesidad de mantener esas pocas amistades para los últimos años de vida. El otoño e invierno son crueles y se necesita compañía.

Los cristianos hemos encontrado un verdadero amigo, quien desde que lo encontramos no queremos perderlo, él es un amigo permanente. Confiamos en él y por tanto él conoce todo lo nuestro. El demostró su amistad decidiendo venir a la tierra siendo celestial, convertirse en Hombre siendo Dios, naciendo en un pesebre teniendo las nubes como estrado de sus pies. Jesús el Cristo, es nuestro amigo inolvidable, confiable y eterno. El, sabe todo lo nuestro y nosotros sabemos lo suficiente sobre él.

Tenemos más amigos, en quienes podemos confiar, pero sabemos que algunos nos pueden traicionar o llevarnos por caminos equivocados. Muchos caen en delitos y por ende en cárceles, por causa de amigos; otros, se quitan la vida, debido a los líos que algunos amigos lo entran; otros, caen en vicios entre otras circunstancias negativas. De ahí que, pocos amigos son una bendición en nuestras vidas y los que los son en realidad son los que realmente nos valoran y hasta mueren por sus amigos y debemos estar dispuestos a morir por ellos.

¿Cree usted en la amistad? ¿Tiene amigos? ¿Se muestra usted amigo ante otros? El amigo, quien es verdaderamente amigo, siempre es amigo. Esos son los amigos inolvidables, nada los borra de sus mentes y son los que sobreviven a la muerte.

jpm-am

