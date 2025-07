Juan Soto no fue elegido para el Juego de Estrellas Grandes Ligas

Juan Soto

NUEVA YORK.- Probablemente, una de las mayores sorpresas del 2025 es que Juan Soto, jardinero derecho de New York Mets, no estará en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, por primera vez desde el 2019 (en 2020 no hubo Juego de Estrellas durante la temporada recortada por COVID-19).

El jugador mejor pagado en la historia de las Grandes Ligas disfruta de un año productivo, tras dos meses de ineficiencia ofensiva, pero esto no fue suficiente para convencer a fanáticos, jugadores y dirigentes de que merecía un lugar en el roster de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas.

Soto, quien batea para .263 con OPS de .904, 21 jonrones y 51 remolcadas, lidera las Grandes Ligas en transferencias con 72, pero nada de esto fue suficiente para alcanzar un puesto en el equipo que jugará durante el “Clásico del Verano”.

Al ser cuestionado por el New York Post al respecto, Soto fue directo y no le dio muchas vueltas al asunto. Sabe que sus dos primeros meses en la temporada 2025 jugaron un rol esencial para que su racha de cuatro campañas consecutivas entrando al Juego de Estrellas llegó a su fin debido a la inconsistencia demostrada para iniciar el año.

“Algunas veces vas a entrar (al equipo de estrellas) y otras veces no lo harás”, inició diciendo Soto al New York Post, agregando, al ser cuestionado sobre si sentía que había hecho lo suficiente para entrar, que “aparentemente no lo hice. Simplemente tengo que ser mejor”.

Soto admitió que jugar en el Juego de Estrellas es algo que tenía en mente, pero no es una situación que le vaya a quitar el sueño por tiempo prolongado.

“Para mí, trato de jugar tan fuerte como pueda, ayudar al equipo y disfrutar el momento. Todo el mundo quiere ser un All-Star y vivir la experiencia de estar ahí, pero este año no pasó. Estoy orgulloso de haber podido ir durante cuatro años consecutivos. Si no lo logré este año, no es la gran cosa. Volveré más fuerte el año próximo”, sentenció el dominicano.

