Un acuerdo político para las elecciones

EL AUTOR es escritor. Reside en Santo Domingo.

Solo mediante un acuerdo político que logre la conformación de dos bloques unitarios, uno dirigido por el candidato presidencial Luis Abinader o por Leonel Fernández en representación de la oposición y otro por el oficialista Gonzalo Castillo del PLD, aprobado por la JCE, puede suspenderse las elecciones presidenciales de Mayo o la primera vuelta, para que la junta pueda convocar las elecciones de segunda vuelta en el mes de julio.

En ese acuerdo que ha de hacerse con la aprobación de la JCE, debe convocarse las elecciones de segunda vuelta pautada para el mes de junio en la Constitución para realizarla en julio sin las limitaciones del estado de emergencia.

Además debe abrir las alianzas, prohibir la campaña política y permitirla en el periodo de la segunda vuelta. La JCE no debe estar en cuarentena sino en plenas facultades para impedir mediante la aplicación de la ley que el gobierno use la pandemia que asesina a cientos de miles en el mundo y a decenas en RD para que solo Gonzalo Castillo haga campaña en desmedro de la oposición.

Es necesario que la JCE haga respetar la ley ordenando que ningún partido use el drama de miles de enfermos, el deficiente sistema sanitario, el colapso de empresas, el incumplimiento de la emergencia, y la crisis de millones de empleados sin trabajos, sin alimentos, sin dinero y hambrientos para jugar con la mente de muchos dominicanos necesitados en sus afanes mezquinos de ganar las elecciones manipulando la voluntad popular.

Ya la gente se pronunció en las pasadas elecciones contra el responsable de la corrupción e impunidad, y será más implacable su castigo contra los que dan prebendas a cambios de voto, contras los culpables del deficiente sistema sanitario y contra el mal manejo del coronavirus aunque está consciente de que todos los gobiernos que hemos tenidos desde 1966 a la fecha son cómplices por omisión o comisión del robo del sistema de salud.

A pesar de los Boletines del Ministerio de Salud Pública no se percibe la más mínima transparencia en el manejo de este virus. Hay muchos médicos y enfermeras reclamando su protección, más medicamentos para salvar vidas y más pruebas rápidas para detectar contagios. Así como también hay muchas familias buscando tarjetas y alimentos. Tenemos déficit de camas, de mascarillas, de ventiladores, y nos negamos a recibir ayuda de cuba

Es tanta la desigualdad en el manejo del coronavirus que la clase media alta es tratada con buenas habitaciones, y caros medicamentos, pero a los más pobres por no tener recursos son abandonados a su suerte en aislamiento con poca asistencia médica y de medicamentos. Todavía no sabemos dónde estamos, que falta y hacia dónde vamos, lo que ha causado mucha desesperación, muchos muertos y mucha desatención de la población.

Se le pregunta al Ministro de Salud Pública ¿Cuántas personas han muerto antes de realizarse las pruebas de contagios y por qué la RD ocupa el tercer lugar en incidencias de muertes en AL, según los datos dados por la propia institución de salud?.

En su respuesta dice que no hay registro de esos decesos y que si la cantidad de decesos en RD se compara con el por ciento de recuperados, no estamos tan mal aunque no tiene datos de esas cifras. Pero nos han engañado tanto que muy pocos dominicanos creen en los datos de Salud Pública sobre el número de muertos, de contagios y de recuperados.

Mientras todo esto pasa. el gobierno, sin importar el estado de frustración, está jugando al tiempo y a la política. Por un lado pide ampliar el estado de emergencia al Congreso, vuelve a profundizar el aislamiento, no asiste al negocio informal, impide a la oposición hacer campaña y permite el agrupamiento en supermercados, farmacias, mercados y en el manejo de la asistencia social poniendo en riesgos a la población y por otro lado da riendas sueltas a su candidato Gonzalo Castillo para seguir pagando publicidad política a nombre del gobierno o al suyo propio, y ayudando a los más necesitados y a la clase media a solventar la crisis sanitaria.

Una vez el Congreso amplíe el estado de emergencia por 15 dias o mas, es un mandato presidencial para que la JCE se reúna, convoque a los partidos y suspenda las elecciones. Aún los políticos ayuden en las tareas de enfrentar esta pandemia. Deben reflexionar sobre la politiquería, las elecciones y la Constitución.

Tanto la oposición como el gobierno deben respetar el estado de emergencia y hacer campaña electoral cuando se definan nuevas fechas y plazos electorales.

En lo único que me atrevo a asegurar que todos estamos de acuerdo es que en la RD no hay dinero para comer y mucho menos para hacer dos elecciones y gastar miles de millones en un mismo mes. Pronto estaremos en recesión.

Lo único que evitaría que no caigamos en el trauma de modificar la Constitución y surja el demonio de la trampa, es logrando ese acuerdo para hacer elecciones en Julio que elija al presidente y los congresistas por mayoría simple como establece la Constitución y las leyes.

JPM/of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.