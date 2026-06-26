Ucrania lanza uno de sus más intensos ataques contra Rusia

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CRIMEA.- Ucrania lanzó un fuerte ataque nocturno contra una docena de regiones rusas, la Crimea ocupada por Moscú y los mares circundantes, informó el viernes el Ministerio de Defensa de Moscú, en lo que parecía ser uno de los mayores operativos de Kiev con drones desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Rusia hace más de cuatro años.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 660 drones ucranianos, detalló el Ministerio de Defensa del país. Hasta ahora, el ataque ucraniano de mayor envergadura en el último año, tiempo en el que ha acelerado el desarrollo de aviones no tripulados, se produjo el 17 de mayo con 556 drones.

En un intento de cambiar el rumbo de la extenuante guerra de desgaste que libra Rusia, los drones ucranianos de largo alcance llevan meses bombardeando las instalaciones petroleras y energéticas detrás de la línea del frente y en lo profundo del territorio ruso.

La campaña ha provocado escasez de combustible y ha interrumpido las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado los esfuerzos bélicos de Moscú en el campo de batalla, según funcionarios y analistas occidentales, y ha elevado la presión sobre el presidente ruso Vladímir Putin.

Los reportes iniciales de daños en Rusia tras el ataque nocturno ofrecieron poca información. El Ministerio de Defensa no suele revelar cuáles fueron los objetivos de las ofensivas ucranianas, ni ofrece detalles sobre los daños causados.

El medio independiente digital ruso Astra publicó que una planta química y una central hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. The Associated Press no pudo verificar el reporte de manera independiente y no hubo confirmación oficial.

47 DRONES DERRIBADOS

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, señaló que 47 drones ucranianos fueron derribados cuando volaban hacia la capital rusa. No reportó víctimas ni daños.

El Servicio de Seguridad de Ucrania aseveró que utilizó drones para atacar buques de la Marina rusa y radares de defensa antiaérea en Kerch, una importante ciudad portuaria en Crimea.

Los objetivos fueron dos buques de reconocimiento y colocación de minas —el Volga y el Vyatka—, y el transbordador de carga y pasajeros Petropavlovsk, indicó la agencia, que añadió que los ataques causaron un gran incendio. La afirmación no pudo ser verificada de manera independiente.

La gran ofensiva se produjo horas después que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, escribió en X que había ordenado “una operación de influencia de 40 días” —que se cree que significa una escalada de ataques— destinada a “obligar (a Rusia) a poner fin a la guerra” luego que los esfuerzos de paz de Estados Unidos durante el último año no produjeran ningún avance.

Aun así, como lo han hecho ocasionalmente en el pasado, Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra, y 160 de cada bando regresaron a casa el viernes, anunciaron autoridades.

Ucrania ha acumulado una serie de ataques exitosos, incluyendo los que alcanzaron objetivos en Moscú y San Petersburgo.

Zelenskyy dijo que obtuvo nuevas promesas de apoyo extranjero cuando asistió a una reciente cumbre de líderes del G7, incluso del presidente estadounidense Donald Trump, y que la ayuda prometida servirá para que Ucrania intensifique sus esfuerzos para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

Una cumbre de la OTAN del próximo mes podría ser otro momento clave para reforzar al ejército de Kiev.

TRES MUERTOS Y 29 HERIDOS

Dos personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en ataques rusos en la región nororiental de Járkiv durante las 24 horas previas, dijo el viernes el jefe regional Oleh Syniehubov.

Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Járkiv y otros 16 asentamientos en toda la provincia, añadió Syniehubov.

El viernes por la mañana, otro ataque con drones rusos sobre el centro de Izium, una ciudad de la región de Járkiv, mató a una mujer e hirió a otras tres personas, de acuerdo con los servicios de emergencia.

Los ataques en la capital, Kiev, así como en las regiones sureñas de Odesa y Zaporiyia, y en Sumy, en el noreste, también dejaron al menos 19 heridos, incluido un niño de 9 años, según las autoridades. En algunos de los ataques rusos se utilizaron potentes bombas planeadoras y también se atacaron gasolineras.