UASD reconoce al director general de la Onesvie

La entrega del reconocimiento a Leonardo Reyes

SANTO DOMINGO. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), reconoció a Leonardo Reyes Madera por su trayectoria profesional y sus valiosos aportes a la ingeniería sismorresistente en la República Dominicana.

Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) recibió el homenaje otorgado en especial por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) de la UASD.

La ceremonia celebrada en el contexto del Día del Ingeniero fue presidida por el decano de la FIA, Ing. Omar Segura, y reunió a académicos, profesionales, estudiantes y entidades de ese sector.

Varios asistentes resaltaron la dedicación del Ing. Reyes Madera en la formación de nuevas generaciones e implementación de políticas y programas que fortalecen la seguridad estructural de edificaciones e infraestructuras esenciales en el país.

La UASD destacó que el homenaje responde al liderazgo del director de Onesvie en la consolidación de estándares técnicos de excelencia, así como su contribución decisiva en la prevención y reducción de la vulnerabilidad sísmica.

En julio de 2024, Reyes Madera también recibió una distinción del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

PROFUNDA GRATITUD

En sus palabras, Reyes Madera expresó su gratitud por la gentileza, al tiempo que reafirmó su compromiso con una ingeniería ética, responsable y alineada con el desarrollo sostenible y la resiliencia ante desastres.

Asimismo, destacó la importancia de la labor de Onesvie en la evaluación y fortaleza de la seguridad estructural de edificaciones públicas y privadas.

También en la promoción de una cultura preventiva que garantice la seguridad de las personas y la protección del patrimonio nacional.

Además del director de Onesvie, la UASD reconoció la trayectoria y aportes de destacados profesionales de la ingeniería y la arquitectura, y distinciones especiales a varios profesores.

agl/of-am