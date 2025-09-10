TURQUIA: Embajador RD recibe presidente Instituto Yunus Emre

Elvis Alam Lora y Abdurrahman Aliy

TURQUIA.- El embajador de la República Dominicana, Elvis Alam Lora, recibió en su despacho al presidente del Instituto Turco Yunus Emre, Abdurrahman Aliy.

Durante el encuentro, compartieron ideas para fortalecer los lazos culturales y académicos entre ambos países, destacando el importante trabajo del Instituto a nivel internacional.

Actualmente, el Instituto Yunus Emre cuenta con 92 centros en 68 países, incluyendo solo tres sedes en América Latina: Argentina, México y Venezuela.

Fundado en el 2009, el Instituto tiene como misión promover la lengua, historia, cultura y arte de Türkiye, así como fomentar la investigación, el entendimiento y la amistad entre las naciones.