TURISMO: La magia de las Navidades en Florida

Por GEORGINA CRUZ

Villancicos, árboles de Navidad, luces y adornos, ricas comidas y golosinas y mucho más… La época navideña es mágica y aún en estos tiempos de pandemia, la Florida está dispuesta a celebrarla. Entre lo que está pautado para esta temporada en varias ciudades, resorts y parques temáticos floridanos se encuentran actividades especiales y atracciones, árboles de Navidad majestuosos y decorado de la época.

He aquí algunos festejos sobresalientes en destinos populares de la Florida:

San Agustín – Las “Noches de las Luces” (Nights of Lights) iluminan esplendorosamente a la Plaza de la Constitución en la “Ciudad Vieja” y el distrito histórico con un despliegue de unos tres millones de lucecitas del 14 de noviembre al 31 de enero. El resultado es precioso, transformando el casco histórico en un panorama de cuento de hadas. Tranvías y otros transportes turísticos ofrecen paseos por el casco histórico para ver las luces. Informes: https://www.visitstaugustine. com/event/nights-lights.

Cayos de la Florida – Entre los eventos especiales por las Navidades en la linda cadena de Cayos de la Florida se encuentra el Desfile de Botes de Key Largo el 12 de diciembre. Durante este evento yates y barcos iluminados y adornados desfilan para el deleite del público. El tema del desfile del 2020 es “Los Piratas de los Cayos.” Informes: https://www. keylargoboatparade.com/.

Kissimmee – La magia de las Navidades viene a Gaylord Palms Resort de mediados de noviembre a principios de enero. El decorado del resort es espectacular con más de dos millones de lucecitas, abundancia de flores de pascua, un árbol de Navidad de 54 pies de altura y múltiples adornos. ¡HIELO! (ICE!) no se presenta este año ya que por restricciones de viaje por el coronavirus los 140 escultores de hielo de la China que tallan las esculturas para ICE! no pudieron venir. Por lo tanto en el 2020 Gaylord Palms presentará una exhibición. “I Love Christmas Movies” (Me encantan las películas de las Navidades) con tema de populares filmes navideños como “Polar Express” y “Elf” y los visitantes podrán sacarse fotos al pasear por 13 escenas de estas películas. Otras actividades en Gaylord Palms incluyen los deslizaderos de nieve de Snow Flow Mountain, espectáculos en vivo, fotos con Santa Claus, decoración de galletitas y casitas de jenjibre, y mucho más. Informes: www.ChristmasAtGaylordPalms. com.

Lake Buena Vista – Los parques y resorts en Walt Disney World celebran la época navideña por todo lo alto con majestuosos árboles de Navidad, luces, flores de Pascua, guirnaldas y otros adornos del 6 de noviembre al 30 de diciembre. Este año, ciertos eventos como la fiesta del Ratón Miguelito, “Mickey’s Very Merry Christmas Party” en el Reino Mágico, y la procesión con velas del “Candlelight Processional” no se presentarán pero hay mucho aún en el tapete para unas Navidades divertidas.

En el Reino Mágico, por ejemplo, efectos de proyección transformarán al Castillo de la Cenicienta con lindos diseños apropiados para la época incluyendo un suéter navideño, y colores vibrantes tradicionales en rojo, verde y dorado. Además, cabalgatas con los queridos personajes icónicos de la Navidad incluyendo galletitas de jengibre y duendes se presentarán por la Calle Mayor (“Main Street, U.S.A.”) y los siempre populares soldaditos de juguete desfilarán con la Main Street Philharmonic. En los otros parques de Disney flotillas y caravanas con personajes se presentarán para el deleite de los visitantes y también en todos los parques Santa Claus se presentará en apariciones espontáneas. En Epcot, el Festival Internacional de las Fiestas comenzará el 27 de noviembre con especialidades culinarias típicas como pavo asado con relleno en la Mesa Americana de las Fiestas (“American Holiday Table) en el pabellón de los Estados Unidos y en ese pabellón, en el anfiteatro America Gardens Theatre, las Voces de la Libertad (“Voices of Liberty”) cantarán villancicos y música de la época. Informes: www.disneyworld.com.

Orlando – Los parques temáticos de Universal Orlando Resort celebran la época del 14 de noviembre al 3 de enero. En las atracciones de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter –Hogsmeade en Universal Islands of Adventure y en Diagon Alley en Universal Studios Florida habrá decorado navideño, un espectáculo de proyección en el Castillo de Hogwarts y entretenimiento especial. En la sección de Seuss Landing en el parque Islands of Adventure se presentará el Grinchmas Who-liday Spectacular con el malvado Grinch que se robó las Navidades. Y el parque presentará un desfile navideño con personajes de “Madagascar” y “Shrek.” Informes: www.universalorlando.com.

Enlace a fotos: https://1drv.ms/u/s! Aj3WYZizi6uq6CWv2TKc_vGrolDh? e=hcNrmJ

JPM