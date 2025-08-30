Turismo inicia reconstrucción de paseo marítimo de playa Nizao

Santo Domingo, 30 ago (EFE).- El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este sábado los trabajos para la reconstrucción de infraestructuras recreativas en el frente marítimo de playa Linda, en el municipio de Nizao, provincia Peravia, a un costo superior a los 37 millones de pesos.

La ejecución del proyecto tiene como finalidad dar impulso a la estructura productiva asociada al turismo en la provincia Peravia, mediante el mejoramiento de sus infraestructuras recreativas y de servicios, dijo Turismo en un comunicado.

La obra contempla la construcción de módulos de baño, tres pergolados, dos pórticos de entrada, estacionamiento con capacidad para 20 unidades de vehículos, duchas, 258 metros cuadrados de piso peatonal de madera.

La intervención incluye iluminación, señalética, así como, mobiliarios que incluye 16 mesas y sombrillas y 64 sillas, entre otras comodidades.

El paisajismo contará con mangles negros, grí grí, almendros, ícaros, así como, copeyitos, Isla verde, wedelias y guáyigas.

Collado manifestó que la obra es parte de su iniciativa de recuperar los frentes marinos en todo el país, lo que se convierte en un verdadero atractivo para el turismo local.

«Es tiempo de comenzar a recuperar los espacios públicos y los frentes marinos en esta hermosa provincia Peravia e iniciamos aquí, en Nizao, tierra de gente trabajadora y grandes peloteros», indicó.

Afirmó que esas intervenciones tienen un impacto directo en el turismo y se convierten en un verdadero atractivo para sus residentes y visitantes.

La obra se ejecutará a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), a un costo total de 37,738,937 pesos.EFE

rsl