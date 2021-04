TURISMO: En alta mar… ¡un deseo!

POR GEORGINA CRUZ

Aladino tenía su lámpara maravillosa y pronto los fanáticos de los cruceros tendrán un barco diseñado para hacer realidad sus deseos en lo que respecta a vacaciones.

Se trata del Disney Wish (Deseo), un crucero de 144,000 toneladas de desplazamiento con capacidad para 5,458 pasajeros. Es el quinto barco de la línea Disney Cruise Line, en construcción en el astillero Meyer Werft de Alemania, pautado para debutar en el 2022. Su concepto arquitectural y temático, divulgado a la prensa en una revelación virtual el 29 de abril, es “el encantamiento.”

“El encantamiento consiste en desbloquear la maravilla en todo lo que hacemos y experimentamos,” dijo Laura Cabo, ejecutiva de los Ingenieros de la Imaginación de Disney. Para este barco, Cabo añadió, “estamos creando un lenguaje de diseño que rezuma esta magia emocional como solamente Disney lo puede hacer, infundiendo cada centímetro de este barco encantado con más cuentos y personajes de Disney que nunca antes. Será un sitio donde las familias verdaderamente podrán pedir un deseo a una estrella.”

Inspirados en casi un siglo de cuentos de hadas de Disney, los Ingenieros de la Imaginación han utilizado elementos de encantamiento en el diseño incluyendo castillos de cuentos de hadas, bosques y animales del mundo natural, y la fuerza vital del mar con su magia y misterio.

El Disney Wish continuará la tradición de la línea de diseñar barcos inspirados en las grandes naves de la era dorada naviera de la década de 1930, e incorporará los colores emblemáticos de Mickey Mouse: negro, rojo y amarillo, en el exterior del barco, al igual que la práctica de poner los queridos personajes de Disney en la popa. En el Disney Wish Rapunzel y Pascal adornarán la popa, y una escultura de la Capitana Minnie Mouse decorará la proa. El Disney Wish también tendrá una curvatura caprichosa en ambos costados del barco, creando una sensación de magia y movimiento visual en el exterior y el interior del barco.

Un Gran Salón (Great Hall) inspirado en castillos de cuentos de hadas y con influencias de los estilos gótico, barroco y rococó francés, dará la bienvenida a los pasajeros al embarcar. Es un Atrio de tres niveles, con majestuosas columnas salpicadas de “polvo de hadas,” una gran escalinata, y un impresionante candelabro que es una espiral de cristal coronada por una maravillosa estrella de deseos. Al pie de la escalinata un bronce de la Cenicienta, una de las más queridas princesas de Disney, encantará a las familias. El decorado del Atrio incorporará recuerdos de la princesa incluyendo íconos de la cinta animada como la zapatilla de cristal y el carruaje de la Cenicienta en la delicada metalurgia y luminarias del ámbito.

El Atrio será la puerta de entrada al mundo encantado del Disney Wish con sus espacios y experiencias de cuentos de hadas, desafíos heroícos, aventuras emocionantes, encuentros galácticos, delicias epicúreas, escapadas tranquilas y mucho más.

A la hora de comer, el Disney Wish tendrá tres restaurantes familiares: Arendelle, con tema de la cinta “Frozen (y Elsa y sus amigos entretienen durante la cena);” 1923, con temática de Hollywood y la era dorada de las cintas animadas de Disney; y Worlds of Marvel, con tema de los héroes de Marvel. Otros restaurantes incluyen Enchanté, con tema de La Belleza y la Bestia; y Palo, que sirve comida italiana y filetes de carne de res.

El barco contará con áreas para todas las edades incluyendo clubes infantiles y de adolescentes, piscinas, una AquaMouse (montaña rusa acuática con cartones de Mickey), área con piscina para adultos, spa, teatro con obras musicales incluyendo “Aladino,”cines y bares temáticos.

“Este barco tiene todo lo que les gusta a las familias,” dijo Bob Chapek, CEO de Disney. “El Disney Wish es verdaderamente mágico.”

El Disney Wish será el primero de tres nuevos cruceros para la línea que se construirán en Alemania desde ahora hasta el 2025. Los tres utilizarán gas natural licuado y serán un poco más grandes que el Disney Dream y Disney Fantasy, hasta el momento los cruceros mayores de Disney Cruise Line. Las reservaciones para el Disney Wish abren pronto, el 27 de mayo, y sus travesías a las Bahamas comienzan el 9 de junio del 2022. Para mayor información visite www.disneycruise.com.

