TURISMO: 10 mandamientos de los viajes

La autora y su esposo

Al finalizar cada año y comenzar otro siempre me gusta reflexionar sobre los viajes que he tenido la dicha de realizar y planear los próximos, en este caso, para el 2025. Al hacerlo, tengo en mente lo que yo llamo los 10 “mandamientos” de los viajes que en mi caso son los siguientes:

· Dedicar un tiempo, sobre todo en la primavera, a jardines. No hay como disfrutar del frescor de un jardín en flor para disipar el estrés del trajín diario y levantar el ánimo, especialmente después de los trajines de las fiestas y fin de año. Yo he tenido oportunidad de visitar los espectaculares jardines de Keukenhof con millones de tulipanes y otras flores cerca de Ámsterdam en los Países Bajos y los de Epcot en Orlando con millones de flores y lindos topiarios. Si no puedo ir a uno lejano, voy a uno o varios en un viaje corto a unas horas de mi casa.

· Hacer por lo menos un viaje o excursión altruista al año. Estos pueden ser programas de entidades de voluntarios como Global Volunteers que organizan viajes para ayudar en orfanatos, hospitales, escuelas, proyectos de construcción o ecológicos en destinos incluyendo América Latina, África, Asia y Europa, entre otros, o simplemente tomar excursiones durante un viaje o crucero en las cuales parte del dinero beneficia a una comunidad o escuela local. Yo lo he hecho en varias ocasiones durante cruceros a Indonesia y la Riviera Mexicana.

· Aprender aunque sea simplemente algunas frases del idioma local. La gente del sitio aprecia el esfuerzo que hacen algunos viajeros al aprender el equivalente de “buen día,” “por favor” y “gracias” y los ayudan gustosamente si tienen alguna pregunta o necesitan direcciones. De ser posible, aprender más del idioma para poder entablar conversaciones, lo cual, promueve el intercambio de ideas y a veces hasta se forman amistades.

· Uno de los placeres de los viajes es transportarnos a sitios exóticos, tan diferentes a nuestras vidas diarias que nos sacan de nuestra zona de confort. Generalmente estos son los viajes más memorables. ¡Nunca olvidaré, por ejemplo, un viaje que hice hace más de tres décadas a Marruecos, donde me monté en un camello por primera vez! ¡Ni mi visita a Petra, la Ciudad Rosada de Jordania, donde durante una pausa en una caminata, una familia nos invitó a su tienda de campaña a tomar un delicioso té! Si no puedo ir a un sitio lejano exótico trato de probar algo nuevo en un viaje de wikén cercano, como por ejemplo, participar en una excursión de tirolesa o tomar clases de buceo tipo scuba. Participar en un deporte o actividad nueva resulta estimulante mentalmente y puede resultar en la adquisición de un nuevo hobby.

· Patrocinar sitios donde se trata bien a animales. Hay zoológicos con jaulas y otros donde los animales tienen espacios y hasta campos para que los animales disfruten a sus anchas. Voy, cada vez que es posible, a estos últimos incluyendo la atracción Lion Country Safari en West Palm Beach y Disney ‘s Animal Kingdom Park en Orlando. Hay lugares en Tailandia donde se obliga a elefantes a entretener a turistas con trucos, paseos, etc. y otros donde esto no sucede –cuando puedo, voy a atracciones donde no hacen a los animales “trabajar.”

· Aprender sobre las reglas de etiqueta locales es importante para no ofender a nuestros “anfitriones” que son la gente local de los países que visitamos. Por ejemplo, señalar a una persona con el dedo índice se considera ofensivo en Malasia e indicar a una persona que venga con gesto de mano es un insulto en Filipinas.

· Vestir a tono con las costumbres locales y respetuosamente si se va a visitar iglesias, templos y mezquitas es importante también. Al igual que seguir costumbres como quitarse los zapatos al entrar a una mezquita y cubrir hombros y rodillas para entrar a una iglesia y templo pues estos son muestras de respeto, como no sacarle fotos a personas que están rezando.

· Patrocinar sitios culturales en cada destino es un placer y al igual nos ayuda a conocer mejor a la gente local. Yo siempre trato de incluir un museo, galería de arte, concierto u otros eventos culturales durante cada viaje.

· No regatear en las compras, sobre todo de artistas es mostrar consideración a los artesanos y mercaderes del destino, que, como nosotros trabajan y posiblemente tienen familias que dependen de ellos. Y no llevarse caracoles, piedras, arena, etc. de playas –el mejor souvenir es una foto.

· Ser cortés con la gente local es otro mandamiento para el viajero concienzudo. Esta cortesía incluye sonreir cuando vamos a hablar con alguien, dar propinas adecuadas según la costumbre local, hablar sin gritar, y tener paciencia si hay que esperar para entrar en alguna atracción. Si viajamos en grupo, ser cortés con los otros participantes es importante también.

Observando estos “mandamientos de los viajes” disfrutaremos más nosotros y también nuestros anfitriones, que nos darán la bienvenida y nos recibirán con gusto.

