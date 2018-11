Una turba de haitianos secuestra al cardiólogo Pedro Ureña y otros siete

SANTO DOMINGO.- El cardiólogo Pedro Ureña y otros siete colegas suyo fueron secuestrados por una turba de haitianos armados con cuchillos, machetes y punzones en el lado dominicano de la carretera internacional.

“Nos empujaron, nos quitaron los motores, los celulares, las llaves y nos arrinconaron en un lugar junto a otros dominicanos que habían pasado por ahí, campesinos que estaban haciendo sus labores y nos retuvieron ahí por unas casi tres horas”, explicó Ureña en llamada telefónica al programa El Gobierno de la Mañana, de La Z-101.

El hecho ocurrió en la localidad La Palmita, a 25 kilómetros de Restauración.

Ureña, quien es director de Medicina Cardiovascular Asociada y presidente de Heart Care Dominicana, se quejó de que el secuestro fue presenciado por dos militares del Ejército dominicano que no hicieron nada. Los dos militares pertenecían al Ejército dominicano, explicó el especialista.

“Cuando les preguntaron por qué no hacían nada, su respuesta fue que no podrían intervenir, no podían usar la fuerza pública en ese tipo de manifestaciones, ya que los extranjeros protestaban supuestamente porque a un compatriota le habían incautado una motocicleta en Dajabón”, indicó.

Explicó que “pudimos salir gracias a que los dominicanos que estaban ahí, que son de la zona, les dijeron que nosotros éramos americanos. Nos dijeron que no habláramos, que nos mantuviéramos con los cascos puestos, y después de mucha negociación, empezaron a decirnos ameriquen, ameriquen, ameriquen, y nos dejaron salir”.

Describió a sus captores como agresivos y dijo que el alcalde de una comunidad haitiana fue quien impidió que no les hicieran daño.